Alerta naranja y amarilla por temperaturas extremas en Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana emitió un aviso para este 22 de febrero que afecta principalmente al sur y oeste provincial, con riesgos para la salud y niveles de alerta naranja y amarillo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, emitió un comunicado oficial advirtiendo sobre una jornada de calor sofocante que afecta a gran parte del territorio provincial durante este domingo 22 de febrero. La situación meteorológica presenta diferentes niveles de riesgo según la zona, destacándose una alerta naranja para los departamentos de Sarmiento, sudoeste de Ameghino y Escalante. Este nivel de alerta implica una capacidad de daño significativa, por lo que se solicita a la población extremar los cuidados básicos para evitar golpes de calor y complicaciones de salud ante el fenómeno excepcional.

 

Por otro lado, la región cordillerana y el oeste provincial se encuentran bajo alerta amarilla, lo que también requiere atención preventiva aunque el riesgo sea moderado. Las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol de manera prolongada, mantener una hidratación constante consumiendo abundante agua y permanecer en lugares frescos y ventilados. Ante cualquier emergencia o síntoma de malestar relacionado con las altas temperaturas, se recuerda que está disponible la línea gratuita de Protección Ciudadana 0800-666-2447 para brindar asistencia inmediata a los ciudadanos afectados.

 

 

 

 

E.B.W.

 

