19 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia

La comunidad abrirá sus puertas este sábado con gastronomía ancestral, feria de artesanos y actividades culturales. Francisco Huenchuman y Sonia Baliente invitaron a los vecinos a participar.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de las celebraciones por el aniversario de la ciudad, la Subsecretaría de Cultura y la Comunidad Nahuelpán presentaron una propuesta que busca poner en valor las raíces locales. Sonia Baliente explicó que desde su área quisieron realizar diferentes propuestas para festejar los 120 años de Esquel y una de ellas es con el Museo de Culturas Originarias, buscando que la gente pueda acercarse al paraje a compartir y conocer a quienes forman parte de esta sociedad.

 

Francisco Huenchuman, Jefe de División de Culturas Originarias, destacó que el evento del sábado 21 de febrero marca un hecho relevante ya que en otros momentos esto no se había visto dentro del programa oficial. El gran protagonista de la jornada será el curanto, un plato que requiere una logística minuciosa. Huenchuman comentó que para que todo salga a tiempo el fuego tiene que estar encendido a esa hora, refiriéndose a las seis de la mañana, para comenzar la cocción de la carne que es toda producción de lo que producimos en la comunidad como pequeños productores.

 

La jornada no se limitará a lo gastronómico, sino que está planteada bajo un concepto de turismo de experiencia. Habrá cabalgatas, música en vivo con artistas como Chupilca Ledesma y Los Orejanos, y una feria de productores con artesanías y dulces regionales. Huenchuman remarcó que la intención es aprovechar a la gente que nos viene a visitar y mostrar el trabajo de las familias que apuestan a este desarrollo. Además, el tren La Trochita se sumará a la movida extendiendo su parada en la estación entre una y dos horas para que los turistas puedan disfrutar de la comida y el paisaje.

 

Por último, Baliente recordó que el Museo de Nahuelpán estará abierto para todo el público, resaltando que es un paraje hermoso con una amabilidad increíble de atención a toda la gente que se acerca. La invitación queda abierta para todos los vecinos de la región que quieran acercarse por la Ruta 40 a disfrutar de un sábado distinto, integrando la historia y las costumbres de la comunidad al calendario de festejos de la ciudad. 

 

 

 

E.B.W. 

 

