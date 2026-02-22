25°
28° 17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 22 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EducacionMesetaChubut
22 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Ministerio de Educación supervisó las escuelas de la Meseta de cara al ciclo lectivo 2026

El ministro José Luis Punta recorrió establecimientos en Telsen, Gan Gan, Gastre y parajes rurales para verificar el estado edilicio, servicios esenciales y el avance del Plan de Alfabetización.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta, junto a la directora de Servicios, Nalda Evans, completó una extensa agenda territorial por diversos establecimientos educativos de la Meseta provincial. Durante la recorrida, que abarcó localidades como Telsen, Sepaucal, Chacay Oeste, Gan Gan, Gastre, Blancuntre, Yala Laubat y El Escorial, las autoridades centraron sus esfuerzos en verificar el estado de la infraestructura y el funcionamiento de los servicios básicos para asegurar un inicio de clases óptimo.

 

La supervisión técnica incluyó un relevamiento detallado en cada institución, donde se evaluaron aspectos críticos como el sistema de calefacción, el suministro de agua y la provisión de energía. En Telsen se relevaron los trabajos en las escuelas N° 95 y 7731, mientras que en parajes como Chacay Oeste y El Mirasol se avanzó en la planificación de nuevas intervenciones vinculadas a viviendas docentes y sistemas cloacales. En Gan Gan, el equipo ministerial identificó necesidades puntuales en las calderas de las escuelas N° 33 y 7723, disponiendo soluciones inmediatas y proyectando futuras ampliaciones edilicias.

 

El contacto directo con los protagonistas del sistema educativo fue un eje central del viaje. En Gastre se llevó a cabo una reunión multisectorial con directivos, personal de salud y fuerzas de seguridad para coordinar la logística del ciclo lectivo. Asimismo, en Yala Laubat, el diálogo con el Lonko de la comunidad permitió abordar la situación hídrica regional, confirmando que el servicio no compromete el desarrollo de las actividades escolares. Las autoridades destacaron que todos los establecimientos cuentan con internet satelital operativo, lo que refuerza la conectividad en las zonas más alejadas.

 

Más allá de la infraestructura, la visita permitió consolidar los lineamientos pedagógicos para el presente año. Punta analizó junto a los equipos directivos el impacto del Plan de Alfabetización en la región, observando progresos significativos en los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Esta presencia institucional reafirma la estrategia de trabajo articulado entre el Gobierno provincial, los municipios y las comunidades rurales, priorizando la equidad educativa y el mantenimiento de condiciones dignas para la enseñanza en todo el territorio chubutense.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Samir Said: historia de esfuerzo y compromiso con Esquel
2
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
3
 Alerta naranja y amarilla por temperaturas extremas en Chubut
4
 En la previa del Chubut Turístico, habrá una Masterclass a cargo del Gran Maestro Martin Lorenzini
5
 Sandro Miranda participará en el Mundial Master de Mountain Bike
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -