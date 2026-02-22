El Ministerio de Educación supervisó las escuelas de la Meseta de cara al ciclo lectivo 2026

El ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta, junto a la directora de Servicios, Nalda Evans, completó una extensa agenda territorial por diversos establecimientos educativos de la Meseta provincial. Durante la recorrida, que abarcó localidades como Telsen, Sepaucal, Chacay Oeste, Gan Gan, Gastre, Blancuntre, Yala Laubat y El Escorial, las autoridades centraron sus esfuerzos en verificar el estado de la infraestructura y el funcionamiento de los servicios básicos para asegurar un inicio de clases óptimo.

La supervisión técnica incluyó un relevamiento detallado en cada institución, donde se evaluaron aspectos críticos como el sistema de calefacción, el suministro de agua y la provisión de energía. En Telsen se relevaron los trabajos en las escuelas N° 95 y 7731, mientras que en parajes como Chacay Oeste y El Mirasol se avanzó en la planificación de nuevas intervenciones vinculadas a viviendas docentes y sistemas cloacales. En Gan Gan, el equipo ministerial identificó necesidades puntuales en las calderas de las escuelas N° 33 y 7723, disponiendo soluciones inmediatas y proyectando futuras ampliaciones edilicias.

El contacto directo con los protagonistas del sistema educativo fue un eje central del viaje. En Gastre se llevó a cabo una reunión multisectorial con directivos, personal de salud y fuerzas de seguridad para coordinar la logística del ciclo lectivo. Asimismo, en Yala Laubat, el diálogo con el Lonko de la comunidad permitió abordar la situación hídrica regional, confirmando que el servicio no compromete el desarrollo de las actividades escolares. Las autoridades destacaron que todos los establecimientos cuentan con internet satelital operativo, lo que refuerza la conectividad en las zonas más alejadas.

Más allá de la infraestructura, la visita permitió consolidar los lineamientos pedagógicos para el presente año. Punta analizó junto a los equipos directivos el impacto del Plan de Alfabetización en la región, observando progresos significativos en los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Esta presencia institucional reafirma la estrategia de trabajo articulado entre el Gobierno provincial, los municipios y las comunidades rurales, priorizando la equidad educativa y el mantenimiento de condiciones dignas para la enseñanza en todo el territorio chubutense.

E.B.W.