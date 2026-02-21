27°
21 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Gobierno provincial y los gremios docentes iniciaron la mesa de negociación 2026

Con la presencia de los ministros de Educación y Gobierno, se realizó la primera audiencia en Rawson. Se ratificó el pago de un bono de $250.000 y se busca un consenso para garantizar la estabilidad educativa.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut llevó adelante en Rawson la audiencia paritaria docente que contó con la participación de autoridades provinciales y representantes de las organizaciones sindicales UDA, SADOP, ATECH, ATE, AMET y SITRAED.

 

En el encuentro, realizado en la sede del Tribunal de Cuentas en la ciudad de Rawson,  estuvieron presentes el ministro de Educación, José Luis Punta; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el subsecretario de Apoyo, Recursos y Servicios Auxiliares, Leandro Espinosa; el subsecretario de Gestión Presupuestaria, Carlos Tapia; y el Asesor General de Gobierno, Emiliano Chialva.

 

Propuesta salarial para marzo de 2026

 

En el inicio de las conversaciones paritarias 2026, el Ejecutivo provincial puso a consideración una propuesta que contempla, para el mes de marzo, un incremento del 2,5% en el básico testigo, o el Índice de Precios al Consumidor nacional informado por el INDEC en el mes de febrero del corriente año, tomando el valor que resulte más favorable.

 

Además se aclaró que esta oferta se agrega al bono de 250.000 pesos previsto para el corriente mes que percibirán todos los agentes de la Educación provincial aunque éste no es motivo de discusión paritaria. 

 

Desde el Gobierno se señaló que esta instancia tiene como objetivo avanzar en acuerdos que fortalezcan los aspectos laborales y los componentes económicos que sustentan la tarea educativa, en un contexto financiero complejo. En ese sentido, desde el área económica se detalló la situación actual de los recursos provinciales.

 

Tras la presentación de la propuesta y el avance en algunos puntos, se pasó a un cuarto intermedio, acordando las partes retomar las negociaciones en el marco de una nueva audiencia que se efectuará el miércoles 25 de febrero a las 15 horas, también en la sede del Tribunal de Cuentas de Rawson. 

 

La reunión finalizó con el compromiso de continuar el diálogo en búsqueda de consensos que contribuyan a la estabilidad del sistema educativo provincial.

 

T.B

 

