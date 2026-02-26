Esquel inauguró la Plaza del Cielo: un renovado espacio de juegos, ciencia e inclusión

La secretaria de Espacios Verdes de la Municipalidad, Carolina Lemir, destacó que la concreción del proyecto fue el resultado de un trabajo colectivo y sostenido en el tiempo. “Este fue un sueño que comenzó hace más de 30 años”, expresó en referencia a la idea original impulsada por Néstor Camino.

Además, indicó que desde el inicio de la gestión del intendente Matías Taccetta el espacio se convirtió en una prioridad. “Ver hoy a tantos niños y familias disfrutar e interactuar nos llena de emoción. Este proyecto fue trabajado realmente en conjunto, con todas las áreas del municipio comprometidas”, afirmó Lemir.

También remarcó que el diseño demandó más de un año de planificación y semanas intensas de trabajo para llegar a la inauguración.

La funcionaria señaló que la Plaza del Cielo representa el concepto de verdadero espacio público: un lugar para aprender, jugar, convivir y descubrir, con presencia de vegetación nativa y propuestas pensadas para estimular la curiosidad y la interacción comunitaria.

Por su parte, Néstor Camino, manifestó su profundo agradecimiento a quienes acompañaron la iniciativa durante más de 35 años. Reconoció especialmente el acompañamiento del intendente Taccetta y el compromiso de Carolina Lemir, además del trabajo de pintores, jardineros, albañiles, técnicos y electricistas que hicieron posible la obra.

Camino destacó que cada juego, recorrido y detalle de la plaza es fruto de años de educación pública y trabajo en el ámbito científico y docente, incluyendo su trayectoria como investigador del CONICET. “La Plaza del Cielo es el fruto de la educación pública gratuita y de calidad”, afirmó, y llamó a defender la educación, la ciencia y la igualdad de oportunidades como pilares del desarrollo comunitario.

Uno de los anuncios más significativos llegó de la mano de Laura Ibáñez, presidenta de la Asociación de Autismo de Esquel, que nuclea a más de 140 familias de la ciudad y la región. La referente informó que, a partir de ahora, la Plaza del Cielo será un espacio adaptado a la diversidad funcional.

Todos los sábados, de 10 a 12 horas, el predio funcionará como entorno amigable para personas dentro del espectro autista: sin ruidos fuertes, sin música, sin maquinarias y sin eventos masivos. “Será la primera plaza adaptada a la diversidad funcional en toda la República Argentina”, destacó

De esta manera, la Plaza del Cielo no solo se consolida como un nuevo emblema en el aniversario de Esquel, sino también como un espacio que conjuga identidad, educación, ciencia e inclusión.