27 de Febrero de 2026
27 de Febrero de 2026
Chubut elimina la brecha digital: Todas las escuelas rurales y urbanas ya están conectadas

Gracias a la instalación de 185 antenas de alta velocidad, escuelas de parajes y comunas rurales tienen las mismas herramientas digitales que las grandes ciudades.
