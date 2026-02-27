17°
Viernes 27 de Febrero de 2026
27 de Febrero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Chubut presentó su Plan Estratégico 2026-2029 para la modernización tributaria

El director de la ARECH, Pablo Asnaghi, presentó el plan que busca transformar la atención al contribuyente. Con foco en la simplificación de trámites y la actualización tecnológica, el organismo apunta a ser referente de eficiencia.
Por Redacción Red43

