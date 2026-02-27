Esquel: en marzo vuelven las actividades para adultos mayores y personas con discapacidad

En conferencia de prensa, Roberto Fusiman brindó detalles sobre la organización e inscripción a las actividades destinadas a adultos mayores y personas con discapacidad para el ciclo 2026.

“Con respecto a lo que son las actividades de adultos mayores y discapacidad, seguimos este año con las mismas actividades del año pasado, pero hoy lo que generamos son reestructuraciones en algunos horarios como para darle más ingresos y más lugares a gente con discapacidad”, explicó.

Además, señaló que se está articulando con instituciones barriales: “Después estamos haciendo trabajo con vecinales y los centros jubilados para poder brindarle algunas otras actividades que no tenemos acá”.

En relación con las inscripciones, indicó que el proceso será general para todos los interesados. “Las inscripciones las hacemos general para todos, a partir de la semana que viene, a partir del lunes 2, hacemos confirmación de todas las actividades que teníamos anuales, y después ya están los links de inscripción, que a partir de mañana ya van a estar disponibles para poder inscribirse”, detalló.

Sobre la asignación de cupos, precisó que “se genera una lista de espera y de ahí los cupos que se liberan son los cupos que se van llamando”. En el caso de adultos mayores, aclaró que “generalmente es por orden de llegada, como se inscriben se van llamando”, mientras que en discapacidad se contempla una evaluación particular: “Se tiene en cuenta también lo que son los grupos de trabajo, la cantidad de chicos, la discapacidad que tienen, entonces es otro trabajo que es para reuniones personales con los padres”.

Finalmente, confirmó que el inicio formal de las actividades será el 9 de marzo. “La primera semana es todo lo que es confirmación e inscripción y el 9 de marzo se largan con las actividades generales. Misma fecha en todas las disciplinas”.

