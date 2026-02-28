Ilan Schnaider derrotó al uruguayo Vila Rodríguez y es el gran candidato en el Chubut Turístico

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). – Es increíble lo que se está viviendo en Esquel. Este torneo Chubut Turístico sin dudas quedará en la historia. Estamos llegando a la parte final y para los amantes del juego ciencia ver jugar a Ilan Schnaider es un verdadero privilegio. Un Maestro Internacional de los mejores

Hoy por la tarde, con piezas blancas, superó al GM uruguayo Andrés Rodríguez Vila luego de una extenuante partida a 49 movidas.

Claro que lo metió en una telaraña en la cual no pudo escapar. Con dos peones de ventaja, el pequeño gran jugador dejó en el tablero a tres de sus peones escalonados, los cuatro peones inhabilitados para mover y solo tres movidas para una coronación.

Demostró estar en el mejor momento y será cuestión mañana de verlo en el podio seguro, pero de seguir con esta templanza es el gran candidato a quedarse con la quinta edición del Chubut Turístico.

Una partida que fue fantástica y que no dejaron piezas en el tablero fue el que protagonizaron el GM Salvador Alonso (ELO 2440) ante el santacruceño Matías Campeón (2113).

Alonso necesitó coronar un peón para poder derrotar a Matías Campeón quien a punto estuvo de trabar la partida y conseguir una tabla que hubiese sido salvadora para él.

Claro que Alonso, necesitó de 84 movidas para derrotar a quien era la sensación de las primeras partidas de este torneo abierto de Ajedrez.

Precisamente Alonso no tendrá respiro porque hoy, con piezas blancas, jugará en la mesa 1 ante Ilan Schnaider partida que comenzará a las 19 hs.

Por su parte, el salteño Pablo Acosta, quien venía de dos victorias y una tabla superó a Adrián Muruchi Machaca de Comodoro Rivadavia y se ubicó medio punto detrás de los líderes.

También con 3 ½ están ubicados Tatiana Bruzzi (le ganó en la cuarta ronda a Ramiro Laurín) e Ian Ocampos quien superó, con piezas negras, a Horacio Hernández luego de 35 movidas.

Cumplidas cuatro rondas, los mejores esquelenses ubicados en la clasificación general son Cesar Ariel Gerez (puesto 11) y Enzo Flores (puesto 12) ambos con tres unidades.

En la quinta ronda, Flores (ELO 1855) jugará con piezas blancas ante el trelewense Eugenio Crespo (ELO 2205), en tanto Gerez lo hará con piezas negras ante Matías Campeón de Rio Gallegos.