Fuego en Los Alerces: priorizan los frentes con mayor actividad

Durante este martes, la estrategia de combate del incendio en el Parque Nacional Los Alerces se centra en los sectores con mayor actividad: Lago Hito–Lago Menéndez; Punta Mattos–Bahía Rosales; y Bahía Toro–Brazo Norte del Lago Futalaufquen. Tras jornadas marcadas por vientos intensos y comportamiento extremo del fuego, se esperan condiciones más favorables, con nubosidad, probabilidad de precipitaciones y un descenso de la temperatura.

En las últimas 24 horas se registraron alrededor de 5 milímetros de lluvia acumulada, lo que permite prever un comportamiento del fuego de bajo a moderado y con menor potencial de avance. Las tareas incluyen el refuerzo de líneas de defensa, el monitoreo de puntos calientes y el relevamiento de sectores mediante drones y accesos acuáticos.

El operativo se desarrolla con un trabajo conjunto entre organismos nacionales y provinciales. En las zonas Norte y Centro del Parque actúan 221 personas, mientras que en total son 284 los efectivos que trabajan en el área, articulados entre la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias y el Gobierno del Chubut. Además, más de 300 brigadistas y guardaparques permanecen en apresto como reserva.

Para las tareas se dispone de un amplio despliegue de medios aéreos, entre helicópteros, aviones hidrantes y aeronaves de observación. Desde el Comando Operativo reiteraron a la comunidad la importancia de informarse por canales oficiales, respetar las restricciones de circulación y las normas de seguridad vigentes dentro del área protegida.

R.G.