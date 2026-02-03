Provincia de Buenos Aires envió refuerzos de bomberos a Chubut

En una muestra de solidaridad federal y compromiso con la preservación ambiental, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, desplegó este último fin de semana un operativo de asistencia inmediata para colaborar en la extinción de los incendios forestales en Puerto Patriada y Laguna Villarino.



El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil, movilizó un cuerpo de 40 combatientes especializados en incendios forestales, cuyo equipo está compuesto por motosierristas, motobombistas y personal táctico, todos certificados y equipados para operar en terrenos de alta complejidad y difícil acceso.



Además, confirmaron que, ante la topografía compleja de Chubut, se decidió también el envío de una flota de 17 vehículos adaptados para la emergencia, entre ellos 14 camionetas (4x2 y 4x4) para transporte rápido y logística, un camión autobomba 4x4 URO, una unidad de gran capacidad diseñada específicamente para penetración profunda en terrenos hostiles y dos UTV con kit forestal, esenciales para llegar a las «zonas rojas» donde los vehículos convencionales no pueden acceder.

