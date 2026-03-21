Chubut avanza hacia una instancia de conciliación ante la Corte por la deuda previsional

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este viernes, en Esquel, un encuentro con adultos mayores, donde convocó a fortalecer el reclamo para recuperar la deuda histórica de la caja previsional, y pidió hacerlo “con respeto, pero con firmeza”.

Durante la reunión, realizada en el Centro de Atención Familiar (CAF), el mandatario remarcó que “a la hora de defender a los adultos mayores tenemos que estar todos juntos”, y llamó a unir esfuerzos entre centros de jubilados, trabajadores activos, gremios estatales y distintos espacios políticos. “Acá no hay partidismo”, afirmó.

En ese marco, Torres propuso avanzar en la definición de una nueva sesión en la Legislatura, para que los propios adultos mayores puedan exponer los avances alcanzados y debatir los desafíos pendientes.

Del encuentro participaron representantes de distintos centros y organizaciones de jubilados de Esquel y Trevelin, junto a grupos comunitarios vinculados a actividades recreativas, educativas y sociales para personas mayores.

Durante su discurso, el gobernador recordó el reclamo impulsado por la Provincia ante Nación por una deuda superior a los 50.000 millones de pesos, y destacó los avances judiciales recientes. “Hace décadas que los vienen perjudicando. Por eso iniciamos esta demanda, y la semana pasada tuvimos la confirmación de que la Corte va a intervenir y convocar a una instancia de conciliación”, señaló.

En ese sentido, aseguró que “vamos a sostener el reclamo hasta el final, porque ese dinero no es de la provincia: es de los jubilados”, y convocó a los presentes a acompañar el proceso. “Estoy convencido de que esta es una batalla que vamos a ganar”, agregó.

Asimismo, el mandatario reafirmó su postura respecto a la autonomía previsional: “No me eligieron gobernador para quedar bien con un gobierno de turno, sino para defender los intereses de nuestra provincia, de nuestros jubilados y de nuestra caja. Y la caja no se transfiere”.

Agradecimiento al gobernador

El director del Centro de Atención Familiar, Rodrigo Peláez, agradeció la presencia de las autoridades y destacó el acompañamiento a los adultos mayores, señalando que “es una alegría recibir al gobernador y ver que el apoyo se traduce en hechos concretos”.

En ese sentido, valoró las mejoras realizadas en el espacio, entre ellas el techado de la cancha de tejo, “un sueño que teníamos desde hace muchos años”.

Un CAF único en la provincia

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó el trabajo articulado con los centros de jubilados y puso en valor el rol del CAF de Esquel como un espacio que integra a distintas generaciones.

“Este centro, que históricamente estuvo orientado a la niñez, hoy también es un lugar de encuentro para las personas mayores, cumpliendo un rol social integral”, expresó.

“Los adultos mayores nos enseñan todos los días”

Finalmente, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, destacó el rol de los adultos mayores en la comunidad y sostuvo que “son quienes nos enseñan todos los días”, al tiempo que agradeció el trabajo conjunto entre Provincia, municipio y organizaciones locales.