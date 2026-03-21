Comarca Andina: El relevamiento del Paralelo 42° ya tiene sus resultados finales

La Casa de la Cultura de El Hoyo fue el punto de encuentro donde se visibilizó el enorme potencial productivo que define a la Comarca Andina.



En un auditorio compuesto por productores, referentes institucionales y vecinos, se presentaron los resultados del Relevamiento Socio-Productivo del Paralelo 42 (CAP42), una iniciativa que durante 2024 y 2025 se propuso mapear la realidad económica y social de las localidades que integran esta zona compartida entre Chubut y Río Negro.





El proyecto nació como respuesta a una necesidad histórica del sector: la falta de información estadística actualizada y unificada que permitiera comprender el territorio de manera global. Hasta este momento, la ausencia de un compendio sistematizado dificultaba la coordinación de acciones conjuntas.



Diversos organismos nacionales, provinciales y municipales, junto a entidades académicas y organizaciones civiles, unieron esfuerzos para generar este diagnóstico integral que hoy se convierte en la base para el desarrollo sostenible de la región.

Durante la presentación, se destacó que el relevamiento no solo es un conjunto de cifras, sino una fotografía dinámica de las principales actividades agroalimentarias. El informe permite identificar los polos de producción, los desafíos que enfrentan los emprendedores locales y las oportunidades de crecimiento que ofrece la matriz productiva de la Comarca.



Contar con esta información permite que la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado, deje de basarse en supuestos y pase a fundamentarse en datos concretos y representativos de la realidad local.

El evento concluyó con un fuerte reconocimiento a todas las personas que abrieron sus puertas y participaron del censo, apostando al fortalecimiento del territorio.



Con este diagnóstico en mano, la Comarca Andina del Paralelo 42° da un paso decisivo hacia una mayor articulación y compromiso, consolidando una visión estratégica que busca potenciar el trabajo local y proyectar la producción regional hacia nuevos mercados con el respaldo de políticas claras y efectivas.



M.G





