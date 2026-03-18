Más macitas dulces con veneno: El hijo de “Yiya” Murano dijo que su madre asesinó a tres mujeres más

María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, más conocida como “Yiya” Murano o “la envenenadora de Monserrat”, fue acusada y detenida por envenenar y matara tres mujeres, en el marco de una estafa, pero al parecer antes de esos hechos pudo haber asesinado a otras tres víctimas más.

Así lo afirmó su hijo Martín Murano, quien remarcó que esos tres homicidios se produjeron antes de los crímenes de Carmen “Mema” Zulema del Giorgio de Venturini, prima segunda de “Yiya”, su vecina Nilda Adelina Gamba y de una amiga de esta última Lelia Elida “Chicha” Formisano de Ayala.

“Me cayó la ficha hace unos años y lo investigué bastante el caso hace un tiempo atrás. Había tres mujeres, también mayores de edad y casi sin familia, que invirtieron dinero. Eran señoras mayores solas y también fallecieron de manera misteriosa. Desconozco el lapso de muerte entre una y otra, pero fue antes de las tres víctimas que todos conocemos”, remarcó Murano en declaraciones al programa “Tiempo de Policiales” que se emite por ATP Stream.

Según se supo, el hijo de “Yiya” planteó una comparación al hablar de estos hechos, ya que graficó: “Fue como si murieran de un balazo en la espalda tres vecinos de Carlos Robledo Puch. Esto más que una duda es una certeza”.

Murano atribuyó estas tres muertes a homicidios presuntamente cometidos por su progenitora -así le gusta decir de su vínculo con “la envenenadora de Monserrat”-, ya que también había “una amistad” entre las víctimas fatales y la asesina.

“Y aporto más detalles macabros. Dos de esas mujeres vivían en el mismo piso del edificio en el que vivía Jorge Eduardo Burgos, `el descuartizador de Barracas`. Ellas vivían en dos departamentos del tercer piso, en el otro vivía Burgos y en el cuarto piso vivía la hermana de

Yiya. Podemos decir que mi infancia la pasé rodeado de Yiya y del `descuartizador`Burgos”, detalló.

El hombre al que señaló Murano fue acusado de asesinar y descuartizar a Alcira Methyger, quien primero fue la empleada doméstica y luego la pareja de ese criminal, en un hecho ocurrido en febrero de 1955 en un edificio de la calle Montes de Oca 280.

De esta manera, Martín aportó el dato de que a los tres homicidios que se le conocieron a Yiya Murano, podrían sumarse otros tres ocurridos años antes.

En otro orden, relató que “la miniserie que originalmente iba por Flow y ahora pasó a estar en El Trece, posiblemente se continúe pero ya con una historia mas ajustada a la realidad de lo que fue la primera parte, llamada `Yiya`”.

Respecto de su infancia recordó que él “tenía 12 años cuando Yiya cayó detenida y partir de ese momento” fue “criado por Ignacia, que era la empleada doméstica”, pero luego pasó a ser su “mamá”.

“Yo pensé que ella había sido detenida por algo referido a las estafas porque se hablaba de dólares, Bonex, mesas de dinero. Las salidas habituales de ella eran con amantes y estaba relacionada con gente de poder, pero no eran militares como se ve en la serie”, relató.

Esa situación produjo en él “un efecto exactamente contrario”, porque si alguien de su entorno familiar o social está involucrado en algo similar “rompería el vínculo de manera automática”.

“Me dediqué a pelear y no me enorgullece decirlo. Un chico de 12 años con poca experiencia en la calle y con el tamaño que tenía yo era presa fácil de alguien que quería burlarse. Todo lo que viví lo canalicé por el lado de las artes marciales y lo profesionalicé. Soy instructor de tres artes marciales y lo digo con vergüenza, no con orgullo. Tuve muchas peleas callejeras pero el tiempo y la lluvia borran toda huella. Hoy soy una persona casi civilizada”, indicó.

Asimismo, remarcó: “Así como digo que para mí, mi mamá era Ignacia, también digo que mi papá fue Antonio Murano, más allá que tiempo después me enteré que no lo era, pero no me importó y de hecho llevo su apellido. El apellido Murano es de Antonio y no de esa señora (por Yiya)”.

“Quiero que ese apellido se recuerde más por la persona que trajo a la Argentina la profesión de doble de riesgo y no por esa mujer”, sostuvo Martín y anticipó que “a mediados de abril se estrena el documental de Netflix” sobre la vida de Yiya.

“Ahí participamos quienes estuvimos dentro de la historia de ella: desde periodistas emblemáticos hasta quienes de una u otra manera fuimos afectados por el caso. No puedo adelantar más nada. Es un largometraje de 96 minutos que se estrena en varios paises en simultáneo”, precisó Murano, quien además busca lanzar una obra de teatro y publicar más libros, mientras disfruta de su vida en pareja con Camila.