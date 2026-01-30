25°
Viernes 30 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

“Justicia por Vale”, la bicicleteada que unió a la comunidad tras un asesinato que no tiene culpables

Fue en Comodoro Rivadavia. Fue en memoria de Valeria Schwad que apareció muerta después de salir a realizar una camina. Pedido de mayor seguridad en la ciudad.
La comunidad ciclista protagonizó anoche una bicicleteada autoconvocada en memoria de Valeria Schwab, víctima de un femicidio ocurrido hace dos semanas. Bajo la consigna “Justicia por Vale”, la actividad reunió a decenas de personas que acompañaron a la familia y expresaron un reclamo colectivo por condiciones seguras para entrenar y circular por la ciudad.

 

La concentración comenzó alrededor de las 20:30 en el Liceo Militar General Roca, desde donde partió la columna de bicicletas. Con luces encendidas, cascos y cintas blancas, los participantes recorrieron distintos sectores en una manifestación pacífica y simbólica, marcada por el silencio y los mensajes de pedido de justicia que culminó en el Parque de la Ciudad en kilómetro 3.

 

Durante la jornada, el reclamo quedó sintetizado en una frase repetida en carteles y redes sociales: “Salir a hacer deporte no debería costar la vida”. La movilización tuvo como objetivo mantener visible el caso de Valeria, quien había salido a entrenar y no regresó.

 

La bicicleteada formó parte de una serie de acciones impulsadas por familiares, amigos y deportistas. Para hoy viernes, se prevé una nueva convocatoria frente a la Municipalidad, donde exigirán mayores medidas de seguridad, inversión en iluminación y cámaras en sectores considerados críticos, además de avances concretos en la investigación judicial.

 

 

 

