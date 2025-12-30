20°
Martes 30 de Diciembre de 2025
provinciales
Por Redacción Red43

Preocupación en Chubut: Activan protocolo de búsqueda por dos menores

Las niñas tienen 14 y 9 años, se ausentaron de su domicilio el lunes por la tarde y desde entonces no se tiene información sobre su paradero. La Policía solicitó máxima difusión y colaboración de la comunidad para dar con ellas.
Por Redacción Red43

La División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn, a través de la Oficina de Búsqueda de Personas, activó el protocolo de búsqueda para localizar a Giuliana Samira Miranda, de 14 años, y Romina Rutila Calvo, de 9 años, quienes se retiraron de su domicilio el lunes 29 de diciembre de 2025 a las 14 hs y no regresaron hasta el momento.

 

Ante esta situación, solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita dar con el paradero de las menores, remarcando la importancia de difundir la información y comunicarse de inmediato ante cualquier novedad.

 

Descripción de las menores buscadas

 

Giuliana Samira Miranda (14 años)

 

  • Contextura física: delgada

     

  • Altura aproximada: 1,50 metros

     

  • Tez: trigueña

     

  • Cabello: corto, color negro

     

  • Ojos: color negro

     

 

Romina Rutila Calvo (9 años)

 

  • Contextura física: delgada

     

  • Altura aproximada: 1,30 metros

     

  • Tez: trigueña

     

  • Cabello: largo, color negro

     

  • Ojos: color negro

     

Al momento de retirarse del domicilio, ambas vestían ropa corta, aunque no se cuenta con mayores precisiones sobre las prendas.

 

Cómo aportar información

 

Cualquier información que pueda resultar útil para la búsqueda puede ser comunicada de forma inmediata a la Policía a través de:

 

  • WhatsApp: 280 456 2486

     

  • O por los canales oficiales de la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn

     

 

 

 

O.P.

 

