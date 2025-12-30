Preocupación en Chubut: Activan protocolo de búsqueda por dos menores

La División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn, a través de la Oficina de Búsqueda de Personas, activó el protocolo de búsqueda para localizar a Giuliana Samira Miranda, de 14 años, y Romina Rutila Calvo, de 9 años, quienes se retiraron de su domicilio el lunes 29 de diciembre de 2025 a las 14 hs y no regresaron hasta el momento.

Ante esta situación, solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita dar con el paradero de las menores, remarcando la importancia de difundir la información y comunicarse de inmediato ante cualquier novedad.

Descripción de las menores buscadas

Giuliana Samira Miranda (14 años)

Contextura física: delgada

Altura aproximada: 1,50 metros

Tez: trigueña

Cabello: corto, color negro

Ojos: color negro

Romina Rutila Calvo (9 años)

Contextura física: delgada

Altura aproximada: 1,30 metros

Tez: trigueña

Cabello: largo, color negro

Ojos: color negro

Al momento de retirarse del domicilio, ambas vestían ropa corta, aunque no se cuenta con mayores precisiones sobre las prendas.

Cómo aportar información

Cualquier información que pueda resultar útil para la búsqueda puede ser comunicada de forma inmediata a la Policía a través de:

WhatsApp: 280 456 2486

O por los canales oficiales de la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn

O.P.