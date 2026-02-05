Fresco para ser febrero: El jueves llega con estabilidad y temperaturas bajas

La mañana del jueves 5 de febrero encuentra a la Comarca Andina envuelta en una sensación poco habitual para esta altura del verano: aire fresco, temperaturas bajas y un cielo que alterna nubes y claros, sin precipitaciones en el horizonte inmediato. Un escenario que invita a respirar un poco más tranquilos, aunque sin bajar la guardia.

Luego de un enero marcado por el fuego, la lluvia de los últimos días (registrada entre lunes y martes) y el descenso sostenido de la temperatura trajeron alivio. Sin embargo, el contexto sigue siendo sensible: mientras el incendio de Puerto Patriada permanece contenido en un 85%, el foco activo en el sector de Villa Lago Rivadavia, mantiene el alerta encendido.

Amanecer frío y un día sin lluvias

Desde temprano, el termómetro marca valores bajos para la época. A las 8 de la mañana, la temperatura ronda los 9°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve del sector noroeste. A lo largo del día, el sol irá ganando protagonismo.

Mañana: parcialmente nublado, mínima cercana a los 6°C

Tarde: algo nublado a soleado, con una máxima estimada de 17 a 20°C

Noche: cielo despejado y descenso térmico, alrededor de 7°C

La probabilidad de precipitaciones es nula (0%) durante toda la jornada. El viento será un factor a tener en cuenta: soplará del oeste y sudoeste, con intensidades moderadas y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante la tarde.

El índice UV irá en aumento hacia el mediodía y primeras horas de la tarde. Entre las 12 y las 14 horas, se espera un nivel alto a muy alto, por lo que se recomienda protección solar, incluso en jornadas que no se perciben calurosas.

Incendio en Puerto Patriada

Según el parte oficial del 4 de febrero, el incendio en Puerto Patriada continúa contenido en un 85%, aunque el sector Arroyo El Blanco permanece activo en todo su perímetro.

Durante la jornada de ayer se registraron reactivaciones internas, especialmente en las zonas de El Coihue, La Burrada, El Retamal y el sector conocido como “Tinelli”. Allí, brigadistas trabajaron con herramientas manuales, equipos de agua y apoyo aéreo para enfriar puntos calientes y reforzar líneas cortafuegos.

En total, 169 personas forman parte del operativo, bajo la coordinación del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques.

Villa Lago Rivadavia

Más lejos de los centros urbanos de la Comarca, el incendio en el sector Villa Lago Rivadavia, continúa activo y con un despliegue de gran magnitud.

En las últimas horas se detectó un punto caliente fuera del perímetro, entre la Villa y la zona de Simón Marchand, lo que obligó a una rápida intervención aérea para bajar la intensidad del fuego.

El operativo involucra a casi 300 personas, con brigadistas de distintas provincias, bomberos voluntarios, maquinaria pesada y un importante despliegue aéreo: aviones hidrantes y helicópteros con helibalde, incluyendo uno de gran capacidad de 4.500 litros.

Entre la normalidad y la prudencia

El clima de este jueves acompaña. Las lluvias recientes y las temperaturas más bajas ayudan. La Comarca empieza, lentamente, a recuperar rutinas, paisajes y silencios que el fuego había alterado.

Pero la experiencia deja un mensaje claro: la calma no es sinónimo de descuido. El verano sigue, el viento persiste y los incendios aún activos recuerdan que la prevención y la información responsable siguen siendo fundamentales.

El jueves se presenta estable, fresco y luminoso. Un buen día para disfrutar del entorno, con respeto y conciencia, mientras el trabajo incansable de brigadistas y bomberos continúa protegiendo los valiosos territorios de la cordillera chubutense.

