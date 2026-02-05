Invitan a capacitación gratuita sobre cosecha y conservación de semillas nativas del Bosque Andino Patagónico

Con el foco puesto en la recuperación y conservación del Bosque Andino Patagónico, se realizará en El Hoyo una capacitación abierta y gratuita sobre cosecha, acondicionamiento y almacenamiento de semillas de especies nativas.

La actividad se desarrollará el martes 24 de febrero, de 10 a 13 horas, en la Casa de la Cultura, y está destinada a toda la comunidad, sin necesidad de inscripción previa.

Semillas nativas para la restauración del bosque

La recolección adecuada de semillas nativas es una práctica fundamental para acompañar los procesos de recuperación ambiental, especialmente en zonas afectadas por incendios y otras perturbaciones. Conocer cuándo, cómo y dónde recolectarlas permite preservar la diversidad genética y garantizar mejores resultados en futuras acciones de restauración.

Durante la jornada se abordarán técnicas básicas de cosecha responsable, métodos de acondicionamiento y almacenamiento, teniendo en cuenta las particularidades de las especies propias del bosque andino patagónico.

Capacitación abierta a la comunidad

La capacitación estará a cargo de Teresa Schinelli, Técnica Universitaria, quien compartirá conocimientos teóricos y prácticos sobre el manejo de semillas nativas, orientados tanto a personas con experiencia previa como a quienes se acercan por primera vez a estas prácticas.

El encuentro no tiene costo y no requiere inscripción previa, facilitando la participación de vecinos, estudiantes, productores, integrantes de organizaciones ambientales y personas interesadas en el cuidado del entorno natural.

Conocimiento para cuidar el territorio

Este tipo de instancias de formación buscan fortalecer el conocimiento comunitario y promover acciones concretas para la protección del bosque nativo, entendiendo que la restauración ambiental es un proceso colectivo y de largo plazo.

La invitación está abierta a toda la comunidad que quiera sumar herramientas para cuidar y recuperar uno de los patrimonios naturales más valiosos de la cordillera.

O.P.