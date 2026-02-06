18°
deportes
Por Redacción Red43

El sabor del encuentro: permitirán la venta de cerveza en un partido de la Liga Profesional

Será en River-Tigre. Dicen en la AFA que “es una prueba piloto”. No será en todo el estadio sino solo para unas 10 mil personas. Qué debe tener el hincha para poder comprar.
Por Redacción Red43

Este sábado por la noche el estadio Monumental será escenario de una prueba inédita en el fútbol argentino: se permitirá la venta de alcohol durante el partido entre River y Tigre. La medida fue autorizada de manera excepcional por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tras un pedido formal del club y un análisis exhaustivo de seguridad y logística.

 

La habilitación no será general, sino gradual. En este encuentro sólo se venderá cerveza en palcos y en el sector hospitality ubicado en las plateas medias San Martín y Belgrano. Además, cada persona podrá adquirir un máximo de dos vasos, por lo que menos del 10 por ciento de los 82 mil asistentes estarán alcanzados por la experiencia piloto.

 

El motivo por el cual River fue elegido para esta prueba radica en su sistema River ID, que identifica a cada espectador con nombre, documento, ubicación y reconocimiento facial. La venta se realizará únicamente de manera anticipada a través de la plataforma oficial, garantizando trazabilidad y control sobre cada comprador.

 

El límite de dos cervezas responde a la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires, donde el tope permitido es de 0,5 gramos de alcohol en sangre. El consumo estará restringido a zonas específicas, se servirá en vasos plásticos y sólo a mayores de 18 años. No se permitirá circular con las bebidas fuera de los espacios autorizados.

 

Detrás de la iniciativa también hay un componente económico. El acuerdo comercial fue sellado con la firma AB InBev para comercializar Quilmes y Stella Artois. Si la prueba resulta exitosa, se proyecta un fuerte incremento en ingresos tanto para el club como para la empresa, replicando modelos implementados en grandes estadios europeos.

 

La medida se apoya en una excepción prevista en el artículo 122 del Código Contravencional porteño, que prohíbe la venta de alcohol en espectáculos masivos salvo autorización expresa de la autoridad competente. Desde el Gobierno confirmaron que la autorización formal será publicada en las próximas horas. Si la prueba piloto funciona, podría ampliarse dentro del Monumental e incluso abrir el debate legislativo para modificar la normativa vigente en la Ciudad.

 

 

 

