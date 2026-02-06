18°
06 de Febrero de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

“Los cambios de categorías son muy duros”

Lo dijo Gerardo Lefipán, en relación a los chicos 2014/15 quienes, a partir de este año, ya juegan en cancha de 11.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

A dos semanas del inicio del campeonato de divisiones inferiores, Independiente Deportivo recién pudo realizar una serie de partidos amistosos, en este caso ante Esquel FC en las categorías octava y novena, con la particularidad que el elenco dirigido por Luis Figueroa no realiza fútbol 11 sino que juegan futbol reducido.

 

Ayer en el césped sintético de Independiente armaron dos partidos en las dos “disciplinas”. Primero hicieron Fútbol 9 en espacio reducido y luego el tradicional Fútbol 11, con mucho para analizar y mucho por mejorar, según lo destacó el técnico de Independiente Gerardo Lefipán.

 

Es muy difícil cuando hay cambios de categorías, sobre todo para la 2014 quienes hasta el año pasado jugaron futbol infantil y ahora, de pronto, saltan a cancha grande.

 

No hubo el año pasado un torneo de fútbol 9 en esta categoría para que los cambios no sean tan bruscos, como está pasando ahora.

 

“Los cambios son muy duros. Habrá que pensar de otra manera como poder adaptar de una cancha a la otra. Estamos lejos de todos”, destacó el experimentado entrenador.

 

Señalemos que, de no haber ningún inconveniente, los torneos de divisiones inferiores comenzarán durante el fin de semana del 21 y 22 de febrero.

 

 

