Viernes 06 de Febrero de 2026
06 de Febrero de 2026
deportes
Por Redacción Red43

“Para nosotros la Futa Cup es un torneo muy esperado”

Lo señaló Luis Figueroa, entrenador de Esquel FC. Este año presentarán dos equipos.
Por Redacción Red43

Quedan apenas diez días para un torneo por demás esperado por todos. La Futa Cup suma tantas virtudes que nadie se la quiere perder. Se jugará desde el martes 17 hasta el viernes 20 de febrero en el Estadio Municipal de Futaleufú.

 

Esquel FC presentará dos equipos en la categoría 2012/2013, con tres jugadores de refuerzos. El año pasado ganó el torneo de manera invicta (sin goles en contra) y es un certamen muy esperado para todos.

 

“Más allá del título, la pasamos muy bien. La gente de Futa te atiende muy bien y da mucho placer ir a jugar allá”, destacó Luis Figueroa.

 

 

