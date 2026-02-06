Salir y conocer otro mundo: Rotary promueve el intercambio juvenil

Rotary Club Esquel lanzó una nueva convocatoria a sus programas de intercambio, destinados tanto a jóvenes adultos como a adolescentes, con el objetivo de brindar oportunidades de formación, experiencia cultural y crecimiento personal en el exterior.

Lorena Jones explicó que actualmente está en marcha el programa de Nuevas Generaciones, orientado a jóvenes de entre 18 y 30 años. “Está enfocado a jóvenes de 18 a 30 con una ambición de conocer, salir, ver otro mundo se puede decir, porque vas a otra parte, otra cultura, otra educación, otra formación académica”, señaló. Las personas interesadas deben comunicarse por correo electrónico a rotary4921ngce.gmail.com, desde donde recibirán más información.

En paralelo, Rotary sostiene el tradicional programa de intercambio juvenil, vigente desde hace más de 50 años, destinado a chicos y chicas de 15 a 18 años. Jones remarcó que este año se habilitaron becas completas para quienes no pueden afrontar los costos habituales: “Afronta todo el gasto Rotary”. Las becas incluyen pasajes y seguro, aunque los postulantes deben cumplir requisitos como la excelencia académica.

La convocatoria para estas becas cierra en febrero. “Estamos poniendo como plazo el 20 de febrero, tener cerradas las entrevistas a nivel club para después poderlas elevar al distrito”, indicó Jones, quien recordó que el distrito abarca desde la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego.

La referente subrayó el impacto del intercambio en la vida de los jóvenes: “Realmente es muy importante para los adolescentes poder participar de este programa porque van a otras partes del mundo, conocen otras realidades, salen de la comunidad donde están viviendo y se les abren todas las puertas”. Además, remarcó que quienes viajan “son embajadores de Rotary en otro lugar, son embajadores de la paz”.

Las familias interesadas pueden contactarse a través de Instagram @rotaryclubesquel, por teléfono al (2945) 465193 o asistir a las reuniones del club los martes después de las 21 horas. “No tendría problema en asesorarlos”, aseguró Jones, destacando que el intercambio es una experiencia integral que combina formación académica, adaptación cultural y compromiso solidario.

R.G.