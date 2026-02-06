Eclipse Solar 2027: Por qué Esquel es el mejor sitio del mundo para verlo

El mundo de la astronomía tiene una cita impostergable en la Patagonia argentina. El 6 de febrero de 2027, Esquel y sus alrededores se convertirán en el escenario privilegiado para observar el eclipse solar anular más importante de la década. Durante este evento, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, pero al no cubrirlo totalmente, creará el legendario efecto de "Anillo de Fuego".

El cronograma del espectáculo

Según datos de Time and Date, el fenómeno tendrá una duración total de 3 horas y 12 minutos.

Inicio de la fase parcial: Alrededor de las 10:30 hs.

Fase anular (Anillo de Fuego): Cerca del mediodía, con una duración excepcional de más de 7 minutos.

Finalización: Poco después de las 13:30 hs.

¿Por qué elegir Esquel?

Elegir Esquel para este evento no es una decisión al azar; la ciudad no es simplemente un punto en el mapa, sino el verdadero epicentro de la trayectoria del eclipse. Mientras que en otras regiones la visibilidad será solo parcial, aquí el fenómeno cruzará a escasos 10 kilómetros de la ciudad, ofreciendo ventajas competitivas que resultan únicas en el mundo.

Entre sus principales fortalezas destaca la extraordinaria pureza de sus cielos. Al contar con una escasa actividad industrial y mínima contaminación lumínica, la región garantiza una visibilidad atmosférica de clase mundial, con cielos azules profundos de día y una oscuridad total de noche. A esto se suma su privilegiado entorno de "360 grados", donde la transición entre la estepa patagónica y el bosque andino regala horizontes despejados y vistas panorámicas ideales para la observación astronómica. Finalmente, la infraestructura de Esquel completa la experiencia, ofreciendo una calidez única y servicios consolidados en gastronomía y alojamiento, preparados para recibir con la mejor calidad al turismo internacional que llegará para ser testigo de este hito sideral.

Puntos estratégicos para la observación

Para quienes buscan la mejor experiencia, la región ofrece sitios con una precisión asombrosa:

Estación Nahuelpan: A solo 20 km de la ciudad, la trayectoria exacta pasa a apenas 500 metros de la estación. Ver el cielo oscurecerse junto al histórico Viejo Expreso Patagónico "La Trochita" promete ser la postal del año.



Reserva Laguna La Zeta: A 4 km de Esquel, ideal para quienes buscan conectar con la naturaleza y disfrutar de servicios gastronómicos y recreativos.

Ruta 259 (Esquel - Trevelin): El punto de máxima perfección para fotógrafos de naturaleza que buscan captar el anillo de fuego en su plenitud.

Piedra Parada: Para los aventureros que buscan la mística de la meseta y las formaciones volcánicas a 125 km de la ciudad.



La cuenta regresiva hacia el 6 de febrero de 2027 ya comenzó. Dada la magnitud del evento y el interés internacional que despierta, la planificación anticipada será clave para asegurar un lugar en los puntos estratégicos de observación. Ya sea desde la mística de la Estación Nahuelpan o la paz de Laguna La Zeta, Esquel promete una experiencia 360° que combina la precisión científica con la calidez de su gente. No es solo un eclipse; es el viaje de toda una vida.

