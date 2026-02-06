22°
22°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 06 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina Lago PuelopolicialesDivisión Policial de Investigaciones
06 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

La Policía del Chubut incautó sesenta y un plantas de marihuana en un allanamiento en Lago Puelo

Durante un procedimiento por robo en el sector de Isla Norte, los efectivos hallaron un invernáculo con ejemplares de gran altura, una balanza de precisión y envoltorios con sustancia fraccionada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Personal de la División de Investigaciones de la Comarca Andina de la Policía del Chubut concretó un importante operativo en la tarde de ayer tras seguir la pista de un hecho delictivo ocurrido a principios de enero. La investigación por un robo en la localidad de Lago Puelo condujo a los efectivos hasta una propiedad ubicada en el sector de tomas de Isla Norte. Al ingresar al domicilio para cumplir con la orden judicial, los agentes se toparon con un invernáculo que albergaba una plantación de sesenta y un ejemplares de cannabis sativa, los cuales alcanzaban dimensiones notables de hasta dos metros con setenta centímetros de altura.

 

Al ser consultados sobre la legalidad del cultivo, los residentes de la vivienda no pudieron presentar la documentación pertinente que los habilitara para dicha actividad, careciendo además de justificación para la elevada cantidad de plantas detectadas en el lugar. El hallazgo se complementó con el secuestro de una balanza de precisión y dos envoltorios de nailon que contenían la misma especie vegetal ya fraccionada para su presunta comercialización. Ante esta situación, se requirió de inmediato la presencia del personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Comarca Andina.

 

Las diligencias iniciales contaron con el aval del Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo y fueron resueltas por el Juzgado Penal de turno. Finalmente, tomó intervención la Fiscalía Federal Descentralizada de la ciudad de Esquel, organismo que dispuso la incautación total de los elementos hallados por infracción a la Ley de Estupefacientes, quedando los involucrados supeditados al avance de la causa judicial correspondiente.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Filmó a su mujer entrando a un hotel alojamiento con su amante y se hizo viral: “Disfrutalo”
2
 Esquel: Piden responsabilidad con amoladoras y soldadoras ante el riesgo de fuego
3
 Alerta en la Cordillera: un nuevo incendio avanza sobre la desembocadura del Tigre en el Lago Cholila
4
 “Silvina Luna tenía adoquines por todos lados”, dijo su abogado tras un nuevo peritaje al cuerpo de la modelo
5
 Avenida Ameghino tendrá nuevo asfalto
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
3
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -