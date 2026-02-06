22°
Viernes 06 de Febrero de 2026
Incendio en El Turbio: secuestran armas y restos de fauna protegida

La justicia realizó allanamientos tras detectar focos ígneos lineales en zonas de difícil acceso, logrando incautar un rifle, combustible y una cornamenta de huemul en el paraje de Lago Puelo.
En el marco de una investigación por estrago doloso, las autoridades judiciales y policiales de Chubut llevaron adelante un operativo estratégico en el paraje El Turbio para esclarecer el origen de una serie de incendios registrados recientemente. La fiscalía, encabezada por Carlos Díaz Mayer, ordenó las diligencias luego de que análisis satelitales y peritajes en el terreno descartaran causas naturales y confirmaran la existencia de nueve focos alineados intencionalmente. Los indicios recolectados mediante drones y testimonios señalaron que el fuego habría sido iniciado por personas que se desplazaban a caballo por sendas de acceso restringido, dejando huellas frescas que condujeron directamente hacia los domicilios de los sospechosos.

 

Dada la complejidad geográfica de la zona, el personal de la División Investigaciones Rurales y especialistas en manejo del fuego debieron ser trasladados en helicóptero desde el Parque Nacional Lago Puelo para ejecutar los allanamientos. Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad lograron incautar un rifle calibre .22 con municiones, envases con combustible y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes técnicos. Un hallazgo que agravó la situación de los implicados fue el secuestro de una cornamenta de huemul, especie protegida y declarada monumento provincial, lo que suma posibles infracciones a las leyes de fauna a la causa principal por los daños ambientales ocasionados en la región.

 

 

 

 

E.B.W.

 

