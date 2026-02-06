De cinturón blanco a una forma de vida: El legado del Team Pérez en Esquel

En el mundo de las artes marciales, cumplir 23 años de permanencia no es solo una cuestión de tiempo, sino de valores. Así lo entiende Leandro Pérez, Instructor Mayor del Team Pérez, quien el próximo 4 de marzo celebrará un nuevo aniversario de una escuela que nació en 2003 y que, desde 2020, ha consolidado su hogar en el Gimnasio Alemán de nuestra ciudad.

Más que una escuela, una familia

Para el instructor Leandro Pérez, el Taekwondo trasciende la técnica de combate para convertirse en una verdadera forma de vida. Su enfoque principal está en consolidar la escuela como una gran familia, priorizando la creación y el fortalecimiento de valores humanos en cada alumno que se suma al equipo.

Esta formación integral se apoya en los cinco pilares fundamentales de la disciplina: la cortesía y la integridad como bases del trato con los demás, la perseverancia y el autocontrol para superar los desafíos personales, y un espíritu indomable para afrontar la vida con determinación. Según explica Pérez, estos principios no solo se aplican dentro del gimnasio, sino que brindan a los estudiantes una fortaleza esencial para desempeñarse con seguridad y respeto en su vida cotidiana, ya sea en el ámbito escolar, social o familiar.

"Cada uno de estos principios hace que los chicos, adolescentes y adultos encuentren en nosotros una fortaleza para afrontar el día a día, permitiéndoles desempeñarse con mucha seguridad en la escuela, la calle y la familia", explica Leandro.

Formación y desafíos para el 2026

El sistema de enseñanza del Team Pérez permite un crecimiento progresivo. Desde el cinturón blanco, los alumnos avanzan mediante dos exámenes anuales supervisados por el Maestro Marcelo Corsico (Bariloche) o por la estructura de instructores mayores de la propia escuela.

La mirada también está puesta en la competencia. El equipo ya tiene fecha para su primer gran desafío de este 2026: el 10 de mayo viajarán a Bariloche para participar en una competencia regional que pondrá a prueba el entrenamiento del primer semestre.

Sumate al Team: Sin límites de edad

La invitación está abierta para todos aquellos que quieran experimentar una clase y formar parte de esta comunidad. El Team Pérez cuenta con grupos a partir de los 6 años y sin límite de edad (actualmente cuentan con alumnos de hasta 57 años), ya que la práctica se adapta a las capacidades de cada persona.

Quienes deseen sumarse a la familia del Team Pérez pueden acercarse a las clases que se dictan los días lunes, miércoles y viernes en las instalaciones del Gimnasio Alemán, ubicado en la calle Volta 722.

Para obtener más información sobre los horarios específicos de cada categoría o coordinar una clase de prueba, los interesados pueden comunicarse directamente al teléfono 2945 - 556903 o buscarlos en redes sociales bajo el nombre de Taekwondo Team Pérez. La invitación está abierta para todas las edades, a partir de los 6 años, invitando a todos a encontrar en esta disciplina una nueva forma de vida.









M.G



