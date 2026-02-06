El Deportivo Rio Pico ya tiene su propia movilidad

Es sin dudas una de las noticias más importante para un club que hace un esfuerzo enorme en desarrollar sus distintas actividades sociales y deportivas.

El Deportivo Rio Pico cuenta, a partir de ahora, con un mini bus para 20 pasajeros, vehículo que le permitirá a las distintas delegaciones del club poder trasladarse a un bajo costo.

Es cierto que mantener un vehículo de esas características, además del gasto de combustible, tiene un costo importante; pero para una localidad tan distante de las grandes ciudades solo había dos opciones para el traslado de un equipo: viajar en autos particulares o contratar un micro desde Esquel o de la zona de Comodoro Rivadavia. Caro por donde se lo mire.

A partir de ahora, los chicos y las chicas del Deportivo Rio Pico podrán trasladarse a un bajo costo y seguir defendiendo los colores que tanto aman.

Recordemos que días atrás también anunciamos, a través de este medio, que está encaminada la instalación del césped sintético para una cancha fútbol 5, que estará ubicada dentro del predio del club.

“Nos explota el corazón de felicidad” señalaron desde las redes sociales los directivos de Rio Pico, cuya presidenta es Maite Illaqua.

“Agradecemos enormemente a PetroSar al señor Ricardo Pérez, por cumplir este sueño que nos permitirá mejorar la movilidad y el acceso a nuestros eventos y actividades”, destacaron además.

Recordemos que el Club Social y Deportivo Rio Pico cumplió, semanas atrás, 82 años de vida, de intensa vida.