Los peques de Cebollitas jugarán la Futa Cup

Si el objetivo es arrancarles una sonrisa a los niños, cualquier esfuerzo por más duro que sea, vale la pena. Y en Cebollitas esté concepto está muy bien enraizado.

Gracias al esfuerzo de los padres, los peques de Cebollitas cruzarán la frontera para participar de la segunda edición de la Futa Cup, torneo que se jugará desde el martes 17 al viernes 20 de febrero en el Estadio Municipal de Futaleufú.

Lo hará en la categoría más chica, en la denominada Mini, dentro de la categoría 2018-10-20. Hasta el momento se sabe que jugarán en esa categoría la Escuela Municipal de Chaitén y el Club Bernardo O´Higgins de Futaleufú.

Claro que las inscripciones no están cerradas y aún pueden sumarse más equipos en esta categoría (al igual que en la 2014-15).

Tras la increíble experiencia que vivieron los chicos de Cebollitas en el Torneo Sanmartinianito, en José de San Martín y luego en Pequeños Gigantes, en la localidad de rio Pico, ahora llegó el momento de salir del país y representar a Esquel en un torneo que cada vez tiene más adeptos. Claro que el sueño de todo peque es jugar fuera del país, enfrentar a otros chicos y, sobre todo, escuchar distintas tonalidades de voces.

Y la Futa Cup tiene eso. Se mezcla la cultura del mate con la sopaipilla. De pronto comerán “porotos con riendas” y podrán comprar en la plaza el “mote con huesillos”. Toda una experiencia.

Cebollitas de Esquel presentará un equipo en la categoría Mini de la segunda edición del torneo de Futbol Infantil de la Futa Cup y seguramente ese recuerdo se lo llevarán de por vida.