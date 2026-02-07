Feria de Arte en Esquel: se viene la tercera edición en Cofradía Arte Sur

Este Sábado 7/02, la comunidad de Esquel tiene una cita con la creatividad y el talento local en una nueva edición de la Feria de Arte. El evento se llevará a cabo en el espacio cultural Cofradía Arte Sur, ubicado en Sáenz Peña 1668, en un horario que se extenderá de 17 a 21 hs.

Desde la organización manifestaron: "Este sábado tenemos la alegría de realizar la tercera edición de la feria de Arte en el espacio cultural cofradía Arte sur, estamos muy felices de poder sostener esta iniciativa". Este espacio se consolida como un punto de referencia para el Espacio Cultural Independiente de la región.

Propuestas para todos los sentidos

Esta FERIA DE ARTE convoca a artistas y hacedores culturales a compartir lo que producen. Los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de disciplinas, entre las que se destacan:

Producciones visuales y textiles .

Accesorios e indumentaria .

Obras en pequeño formato y arte objeto.

Música en vivo para acompañar la jornada

Además de la exposición y venta de obras, la feria contará con una destacada presentación musical para amenizar el encuentro. El line-up de artistas confirmados incluye a:

Nadia Cardoso en percusión.

Marcos Farias en guitarra y voz.

Nelida Anriquez en voz.

Un espacio de encuentro

La invitación está abierta a todos los vecinos y turistas que deseen compartir este espacio de encuentro de 17 a 21 hs. Es una oportunidad única para conocer de cerca el trabajo de los hacedores culturales de Esquel y apoyar las producciones autogestivas.

