Llega "Pone la Pava" a La Casa del Piano en Esquel

Este sábado 7 de febrero a las 20:30 hs, el espacio cultural La Casa del Piano, ubicado en Conesa 1075, abrirá sus puertas para una jornada titulada "Pone la pava junto a Lu, Mair y amigos". Será una noche para compartir música, encuentro y magia, con un repertorio centrado en canciones que nacen del territorio, de la naturaleza y de lo que atraviesa a los artistas locales.

Un escenario de raíz latinoamericana

El concierto contará con la participación de un nutrido grupo de músicos amigos invitados. La propuesta artística se enfoca en la música de raíz latinoamericana y contará con las voces y talentos de:

Sol Ibaldi (Voz).

Seba Staltari (Guitarra y voz).

Maiki Alvarez (Percusión).

Pablo Retamosa (Guitarra y voz).

Tuti Cabrera (Percusión y voz).

Cultura con compromiso solidario

Más allá de lo artístico, el evento tiene un fin benéfico fundamental en el contexto actual de la región. Lo recaudado será destinado a cubrir los costos del espacio y a acompañar la emergencia ígnea que estamos atravesando. La organización informó que la donación será realizada a una causa o iniciativa que se definirá el mismo día del concierto.

El valor de la entrada se ha fijado en $10.000. No obstante, desde la organización expresaron un mensaje de inclusión: "Si alguien tiene ganas de venir y, por distintas razones, no puede contribuir con el valor de la entrada, les pedimos que se comuniquen con nosotros! Queremos verlos a todos ahí".

Detalles del encuentro

La cita será en el patio de la Casa, por lo que se recomienda a los asistentes llevar su propia reposera o manta para disfrutar cómodamente de la velada. La intención es generar un clima donde circule la música, el mate y el abrazo entre vecinos y amigos.

Para quienes deseen asistir, se les invita a hacer sus reservas con anticipación comunicándose al teléfono 2945 - 531186 (Maiki) o a través del perfil de Instagram @lacasadelpianoesquel.

