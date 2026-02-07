Bahía Rosales: El camping sigue abierto y apuesta a los domos para el resto de la temporada

En el marco de la temporada estival y tras los eventos que afectaron la región del Parque Nacional Los Alerces, Lucas Rosales, responsable del camping "Bahía Rosales", brindó detalles sobre la operatividad del complejo y las expectativas para los próximos meses. Con un mensaje de optimismo, confirmó que el servicio continúa firme y con proyecciones incluso para el invierno.

Acceso y operatividad del complejo

Rosales recordó a los visitantes que existe un retén policial ubicado en Quebrada de León. Si bien la ubicación del mismo puede variar levemente debido al trabajo de los helicópteros que operan en la zona, el ingreso está permitido. "Estamos abiertos y bueno, vamos a apostar un poco ahora al tema de los domos, que están funcionando y que a veces los domos medio que no fallan porque no importa el clima tanto como las parcelas", explicó, resaltando que esta opción de alojamiento es ideal ante la inestabilidad climática o las lluvias que suelen alejar a los acampantes de las parcelas tradicionales.

Calendario y tarifas para febrero y marzo

La continuidad del servicio está garantizada para los próximos eventos clave del calendario turístico. Rosales confirmó que estarán abiertos durante todo febrero, incluyendo el fin de semana largo de carnaval, y se extenderán como mínimo hasta Semana Santa. "En la medida que la gente responda visitándonos, vamos a seguir abierto todo lo que se pueda", señaló, mencionando que tras un posible cierre de un mes tras las Pascuas, planean continuar con la actividad.

En cuanto a los costos actuales para los visitantes, las tarifas informadas son las siguientes:

Acampe : Las tarifas arrancan aproximadamente en 14.000 pesos por noche.

Domos para dos personas : Los precios inician en los 90.000 pesos .

Domos para cuatro personas: El valor ronda entre los 150.000 y 160.000 pesos.

Para realizar consultas o reservas, el complejo dispone del WhatsApp 2945 650065, la cuenta de Instagram @bahiarosales.agreste y su sitio web oficial complejobahiarosales.com.

Servicios y estado del entorno

La proveeduría del lugar se encuentra totalmente operativa y con stock variado para el campista, incluyendo bebidas, carne y hamburguesas. Además, Rosales llevó tranquilidad respecto a la seguridad ígnea en el sector: "Se pueden usar los fogones, cocinar, estamos habilitados", afirmó, aclarando que ambos complejos sobre Bahía Rosales cuentan con la debida autorización.

Sobre la situación del fuego en la zona del Lago Futalaufquen, indicó que el panorama visual ha mejorado notablemente: "Ya no está quedando ninguna columna de humo, ya casi está... al menos columnas de humo ya no se ven, ya creo que se quemó todo lo que tenía que quemar y bueno, se paró el fuego un poco". Con este escenario, el prestador espera que el público los acompañe en lo que queda de la temporada y durante el próximo invierno.

T.B