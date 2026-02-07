Los Alerces: operativo récord de traslado aéreo para combatir incendios en zonas críticas

Villa Futalaufquen, sábado 7 de febrero de 2026.- Este sábado se despliega el mayor operativo de traslado por vía aérea registrado en el Parque Nacional Los Alerces, destinado al transporte de 90 brigadistas con su equipamiento hacia tres sectores de difícil acceso. Los equipos se dirigen a las zonas de Lago Hito, Laguna Froilán y un foco secundario en la naciente del arroyo Centinela.

Con el objetivo de consolidar las tareas para detener el avance del fuego, y aprovechando la buena visibilidad, cinco helicópteros movilizan al personal partiendo desde el helipunto en Bahía Rosales y operando estratégicamente desde la población Alarcón.

Condiciones meteorológicas y estado del incendio

El incendio, originado por rayos en el Brazo Sur del Lago Menéndez y las zonas de Lago Verde y Lago Rivadavia, permanece en estado activo. Al momento, la superficie afectada supera las 15.000 hectáreas, cifra a determinar entre el Parque Nacional y la Reserva Nacional.

Para la jornada de hoy se prevé un marcado ascenso de la temperatura con una máxima de 29 °C, baja humedad relativa y un aumento en la intensidad del viento, lo que genera condiciones favorables para una mayor actividad del fuego. Ante este escenario, se mantienen guardias nocturnas en la Ruta 71, monitoreo de puntos calientes y la construcción de líneas cortafuego.

Gestión participativa y servicios turísticos

Este viernes, Ariel Rodríguez, encargado del despacho de firmas del área protegida, expuso la situación ante la prensa y anunció la convocatoria a la Comisión Asesora Local (CAL), una herramienta de gestión participativa que se implementará próximamente.

A pesar de la emergencia, se informó que las prestaciones turísticas en el área de mayor concentración de servicios —entre Puerto Limonao y Bahía Rosales— continúan funcionando. Durante una recorrida reciente se visitaron los campings Los Maitenes y Bahía Rosales, confirmando la operatividad en la Zona Centro del Parque.

Recursos y personal en combate

El operativo cuenta con un despliegue masivo coordinado entre la Administración de Parques Nacionales (APN), la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno de Chubut:

Personal en zona Norte y Centro : Más de 200 personas.

Total en jurisdicción provincial : 278 personas.

Personal de reserva: Más de 300 brigadistas y guardaparques en apresto en todo el país.

Medios aéreos disponibles:

Un B3 Ibex con Bambi (APN).

Dos 407 con Bambi (AFE).

Dos 407 con Bambi del Ejército Argentino.

Un Bell UH1H del Ejército Argentino.

Dos aviones AT-802 y dos AT-802 Fireboss (AFE).

Un avión observador (APN).

Información importante para la comunidad

En un contexto de riesgo crítico, se solicita a la comunidad mantenerse informada por canales oficiales. Se recuerda que:

La velocidad máxima interna es de 40 km/h .

Los vehículos oficiales tienen prioridad absoluta .

La Portada Norte permanece cerrada y la Ruta 71 tiene tránsito restringido hasta el Arroyo Centinela.

El uso náutico recreativo del Lago Futalaufquen está limitado entre las 8 y las 18 h por operación de medios aéreos.

El Comando Operativo Conjunto agradece el apoyo de diversas instituciones nacionales y provinciales, fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios de distintas localidades, pobladores, prestadores y la Escuela N°25 de Villa Futalaufquen por los recursos y la colaboración aportada en esta emergencia.

T.B