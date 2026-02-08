26°
Por Redacción Red43

Cooperación frente al fuego: Chubut agradeció el apoyo de brigadistas de otras provincias

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego destacó el profesionalismo, la capacidad de adaptación al terreno patagónico y la solidaridad de las dotaciones que colaboraron en el operativo de control.
El Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut manifestó su profundo reconocimiento a las dotaciones de bomberos y brigadistas que se sumaron activamente a las tareas de combate y control de incendios en la región. En un mensaje cargado de gratitud, el organismo resaltó el compromiso y el alto grado de profesionalismo demostrado por los integrantes de la Federación Bonaerense y de la Federación de la Provincia de Buenos Aires. El personal proveniente de localidades como Daireaux, Ameghino, General Villegas, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Malvinas Argentinas, Rauch, Sierras de los Padres y Hudson, junto a los cuarteles de Laprida, Copetonas, General La Madrid, Claromecó y Tres Arroyos, exhibió una notable capacidad para adaptarse a las exigentes condiciones geográficas y ambientales del terreno patagónico, un entorno significativamente distinto al de su área de origen.

 

De igual manera, se extendió un agradecimiento especial a la Brigada de la provincia de Santa Cruz por su intervención estratégica y su entrega técnica. El aporte de este equipo fue fundamental en la apertura de líneas de control y la consolidación del perímetro, tareas realizadas bajo condiciones de extrema exigencia que resultaron determinantes para garantizar la seguridad general del operativo. Las autoridades chubutenses valoraron no solo la calidad del trabajo humano, sino también la decisión voluntaria de la brigada santacruceña de extender su permanencia en la zona para continuar colaborando. Esta articulación entre jurisdicciones reafirma la importancia de la solidaridad interprovincial y fortalece los lazos de cooperación necesarios para enfrentar escenarios complejos en defensa del patrimonio natural.

 

Cabe destacar que cada vez que una delegación externa finaliza su labor y emprende el regreso a su lugar de origen, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego expresa su gratitud de manera pública a través de sus canales oficiales. Esta práctica institucional busca poner en valor el compromiso y la entrega de cada grupo humano, dejando en claro que el agradecimiento y el reconocimiento a la colaboración de las diversas brigadas es una constante que refuerza el espíritu de trabajo unido y cooperativo en cada emergencia.

 

 

 

 

E.B.W:

 

