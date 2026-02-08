Folklore y encuentro musical en Los Cipreses este domingo

Este domingo los vecinos de Los Cipreses tienen una propuesta diferente que combina el paisaje de nuestra cordillera con lo mejor del folklore. "La Peña de Manqui y sus amigos" se presentan en Puerto Ciprés para compartir una tarde de música latinoamericana en un ambiente distendido y familiar. El evento invita a disfrutar de un encuentro donde las tradiciones se mantienen vivas a través del canto y la guitarra, ofreciendo un espacio de recreación ideal para cerrar el fin de semana en contacto con el entorno natural. La cita es en la Ruta N° 259 a la altura del KM 66.

La cita tendrá lugar en el paraje Los Cipreses, un sector emblemático del corredor turístico que une Trevelin con el Paso Internacional Futaleufú. Puerto Ciprés se encuentra en las cercanías de las Cascadas Nant y Fall, lo que convierte a esta presentación musical en la excusa perfecta para quienes deseen realizar un paseo regional y terminar la jornada disfrutando de la cultura local en uno de los rincones más pintorescos del valle.

La actividad está prevista para arrancar a las 17:00 horas y la entrada tiene un costo de 6 mil pesos. Debido a que el espacio busca mantener la mística de las peñas íntimas y cercanas, se recomienda a los interesados realizar su reserva con anticipación para asegurar su lugar. Para consultas, información adicional o reservas, la organización ha puesto a disposición el número de WhatsApp 2945 337010. Es una oportunidad excelente para acompañar a los artistas locales en un escenario que resalta la identidad cultural de nuestra zona.

E.B.W.