26°
28°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 08 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad cuba
08 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Cuba: votar con los pies

Cuba atraviesa uno de los mayores éxodos en tiempos de paz de América. No huyen por ambición, sino por inviabilidad. Cuando un país pierde a su población activa, el colapso ya ocurrió, aunque el poder siga en pie.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cuba vive hoy un colapso que no necesita proclamarse: se mide en personas que se van. Una población envejecida y un éxodo doloroso e imparable es la realidad que atraviesa a toda la sociedad, protagonista de uno de los mayores procesos migratorios de toda América en tiempos de paz, comparable solo con países en guerra.

 

Sin embargo, Cuba no está en guerra. La isla simplemente no ofrece futuro. Nunca antes, en más de seis décadas de dictadura, había salido tanta gente en tan poco tiempo. Se van jóvenes, profesionales, médicos, ingenieros, familias enteras. Se van incluso quienes defendieron el sistema. No emigran por ambición: emigran porque quedarse se volvió inviable.

 

Cuando un país expulsa a su población activa, no está atravesando una crisis pasajera: está fallando como proyecto nacional. El Estado ya no puede garantizar lo básico. Los apagones paralizan ciudades durante horas interminables, la comida escasea, las medicinas faltan y el salario perdió todo valor real. El transporte casi no existe. En ese contexto, el propio gobierno vuelve a mencionar la “opción cero”: la posibilidad de funcionar prácticamente sin combustible, reduciendo el país a servicios mínimos. No es una amenaza externa: es una confesión. La dictadura sigue en pie, pero gobierna un país cada vez más vacío.

 

El consenso social se quebró y fue reemplazado por resignación o huida. Las protestas de 2021 demostraron que el miedo ya no basta; la represión demostró que el poder solo sabe responder con fuerza. Desde entonces, la salida masiva fue la respuesta más clara. No hay propaganda que tape este dato: la mayor fuga humana de la historia cubana está ocurriendo ahora. Y ningún sistema político sobrevive indemne cuando su pueblo vota con los pies. 

 

Cuba no necesita que le anuncien el colapso: el colapso se ve en aeropuertos llenos (no de turistas), casas vacías y generaciones que crecen fuera.

 

Las últimas decisiones del régimen no buscan revertir la crisis, sino administrarla y trasladar el costo a la población. Un país puede resistir la escasez, pero no sobrevive si se queda sin gente y única oferta disponible es el miedo y la resignación.

 

 

L.M.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
2
 El Maitén: intentó atacar con un facón a policías para evitar el secuestro de su auto
3
 Detección temprana: Esquel suma cámaras inteligentes para combatir focos ígneos
4
 Camping Los Maitenes: Domos, costa de lago, gastronomía y mas
5
 Independiente Deportivo tiene nuevo presidente
1
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
2
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
3
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
4
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
5
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -