Orgullo chubutense: Natalia Carrizo se consagra en el evento de tecnología más prestigioso del mundo

Natalia Carrizo, magíster en Comunicación Digital Interactiva y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, alcanzó un hito histórico para la tecnología argentina al consagrarse ganadora en el MIT Reality Hack, desarrollado en el Massachusetts Institute of Technology en Cambridge, Estados Unidos. Este certamen es reconocido globalmente como la cumbre más importante de tecnologías inmersivas y computación espacial. La investigadora chubutense logró imponerse ante talentos provenientes de cincuenta y seis países, consolidando el prestigio de la educación pública y la capacidad innovadora de la región patagónica en escenarios de excelencia internacional.

El proyecto galardonado, denominado Attune, consiste en una aplicación de vanguardia que integra realidad aumentada e inteligencia artificial para transformar entornos cotidianos en espacios de bienestar interactivo. La herramienta fue diseñada para funcionar con lentes inteligentes específicos y tiene como objetivo principal reducir los niveles de estrés en ámbitos laborales o urbanos, adaptando estímulos visuales y sonoros en tiempo real según las necesidades emocionales de cada usuario. Esta propuesta no solo destacó por su complejidad técnica, sino también por su enfoque en la salud mental, un eje fundamental en el desarrollo tecnológico contemporáneo.

La trayectoria de Carrizo en este evento internacional cuenta con antecedentes significativos, ya que en ediciones anteriores presentó prototipos orientados a la sustentabilidad y la conciencia ambiental, como Wasteless y Cycle, enfocados en el consumo responsable del agua y el reciclaje. Su reciente logro contó con el acompañamiento del Gobierno del Chubut y ha sido declarado de interés municipal y legislativo en Comodoro Rivadavia, además de recibir un reconocimiento en el Senado de la Nación. Tras su victoria, la profesional resaltó que este premio demuestra que el talento argentino está a la vanguardia de la computación espacial, liderando conversaciones globales sobre soluciones tecnológicas de alto impacto social.

E.B.W.