Encuentro comunitario para el manejo sustentable del bosque en Lago Rosario y Sierra Colorada

La Agencia de Extensión Rural del INTA Esquel convoca formalmente a los integrantes de las comunidades de Lago Rosario y Sierra Colorada a formar parte del primer Taller del Plan Integral Comunitario. Este encuentro se propone como un espacio fundamental de trabajo colectivo donde el eje central será la búsqueda de soluciones para la calefacción y el aprovechamiento responsable del bosque nativo. El objetivo principal de esta iniciativa es elevar la calidad de vida de las familias locales mediante una gestión que permita producir de manera eficiente sin comprometer la salud de los ecosistemas boscosos de la región.

A través de esta articulación, se busca acompañar el desarrollo de unidades productivas que sean sostenibles en el tiempo y que se encuentren debidamente encuadradas en el marco de la Ley de Bosques. El proyecto se basa en una metodología participativa que integra los saberes de la comunidad con el asesoramiento de equipos técnicos e instituciones, priorizando la escucha activa y el intercambio de experiencias para construir soluciones de manera conjunta. Durante la jornada, se trabajará en la construcción de consensos para garantizar la sustentabilidad del bosque en pie mientras se potencia su capacidad productiva para el beneficio de todos los habitantes.

La cita tendrá lugar este próximo 10 de febrero a las 14:00 horas en las instalaciones del Centro Comunitario de Lago Rosario. Se espera contar con una amplia participación de los pobladores para comenzar a diseñar el futuro productivo y ambiental de la zona, fortaleciendo los vínculos comunitarios y el compromiso con el entorno natural que los rodea.

E.B.W.