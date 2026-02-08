El Bibliomóvil recorre Chubut con una agenda cargada de cultura y recreación

El Gobierno del Chubut, a través de su Subsecretaría de Cultura y en un trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, puso en marcha el cronograma anual del Bibliomóvil. Esta propuesta itinerante busca no solo fomentar el hábito de la lectura en toda la provincia, sino también consolidar el vínculo con las bibliotecas populares y ofrecer espacios de encuentro cultural para niños, jóvenes y familias en diversos puntos del territorio.

La actividad comenzó con gran éxito durante el mes de enero en la localidad de Puerto Pirámides. En colaboración con la Biblioteca Popular Asunción Cobo, se llevaron adelante jornadas que atrajeron a un público numeroso. Los asistentes más pequeños disfrutaron de narraciones orales, dinámicas lúdicas y la presencia de la Ludoteca Provincial, creando un ambiente de entusiasmo que refuerza el acercamiento a los libros de una manera didáctica y entretenida.

Para lo que resta del verano, el programa contempla una agenda diversa que se extenderá durante todo el mes de febrero por las localidades de El Maitén, Gan Gan, Tecka y Gobernador Costa. En cada parada, los vecinos podrán participar de talleres de narración, juegos didácticos y la tradicional suelta de libros, una acción pensada para que la literatura circule libremente entre los habitantes de la provincia durante el receso estival.

Este proyecto se enmarca dentro de una política pública de democratización cultural que articula esfuerzos entre los niveles municipal, provincial y nacional. Al potenciar el acceso a la lectura y poner en valor a los autores locales, el Bibliomóvil funciona como un puente esencial para las comunidades alejadas de los centros urbanos. Aquellas instituciones interesadas en recibir esta visita pueden gestionar el pedido formal a través del correo electrónico oficial del programa.

