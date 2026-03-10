Marchaba con su novia por el Día de la Mujer, pero debía la cuota alimentaria de su hijo

La marcha por el Día Internacional de la Mujer, que tuvo lugar este domingo 8 de marzo en Tlaxcala, México, fue escenario de un inesperado y tenso encuentro que capturó la atención de muchos participantes y se volvió rápidamente viral en las redes sociales. El evento, programado especialmente para resaltar la lucha por los derechos femeninos, tuvo un giro inesperado cuando un joven decidió asistir con su novia.

El hombre, identificado como Judas Tadeo N., se presentó en la manifestación con el torso desnudo, exhibiendo en su piel dos frases que reflejaban su apoyo al movimiento: “Me callo para que ellas hablen” y “No al machismo por mexicanos”. Su intención era sumarse a la causa de su pareja y manifestar públicamente su rechazo al machismo. Sin embargo, la jornada dio un vuelco inesperado al encontrarse, entre la multitud, con su expareja.



La expareja, quien también estaba presente en la marcha, no tardó en reconocerlo y reclamarle en público. La mujer le increpó el hecho de llevar tiempo sin ver a su hijo, quien según declaró, tiene 9 años de edad, y además le reprochó la falta de pago de la pensión alimenticia que adeuda desde 2022. Este reclamo resonó entre las presentes, quienes no dudaron en apoyarla, y entre los usuarios en línea que vieron cómo este cruce se propagaba velozmente por la web.

La sorprendente escena se convirtió en el centro de atención del día, dejando al descubierto una acusación que desencadenó diversos comentarios y teorías en las redes. Muchos interpretaron la presencia de Judas Tadeo en la marcha como una táctica para acaparar simpatías o puntos en torno a su imagen pública. Sin embargo, la situación lo llevó a retirarse del evento ante la vergüenza que sentía y la reacción de quienes le solicitaban que se apartara.



Para los presentes en la marcha, el incidente fue una clara muestra de las complejidades detrás de las acciones públicas y cómo éstas pueden ser cuestionadas cuando hay elementos del pasado que no cumplen con lo esperado. Además, este acontecimiento ha reavivado el debate sobre el verdadero compromiso detrás de los actos de apoyo a las luchas femeninas, especialmente cuando se trata de hombres que adoptan posturas aparentemente aliadas sin resolver responsabilidades básicas en otros aspectos de sus vidas.