Lunes 09 de Marzo de 2026
Ley Penal JuvenilEdad de imputabilidad
09 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

El Gobierno promulgó la Ley Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años

La nueva normativa impulsada por el gobierno de Javier Milei establece un régimen penal específico para adolescentes y fija penas de hasta 20 años para delitos graves.
El gobierno nacional promulgó oficialmente la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, una reforma importante del sistema judicial argentino que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 138/2026, publicado este 9 de marzo en el Boletín Oficial de la República Argentina.

 

La normativa fue impulsada por la administración del presidente Javier Milei y representa uno de los cambios más relevantes en materia penal juvenil de los últimos años en el país.

 

Cómo fue la aprobación en el Senado

El proyecto había sido aprobado el 27 de febrero durante sesiones extraordinarias del Senado de la Nación Argentina.

 

La iniciativa obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, lo que permitió al bloque oficialista de La Libertad Avanza avanzar con una de sus reformas legislativas más importantes en materia de seguridad y justicia.

 

 

Baja de imputabilidad: qué cambia

Uno de los puntos centrales de la nueva ley es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

 

De esta manera, los adolescentes entre 14 y 18 años podrán ser imputados penalmente por delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales.

 

La normativa establece además un régimen diferenciado para menores, con sanciones graduadas según la edad, la gravedad del delito y el contexto del hecho.

 

Qué penas establece la nueva ley

El nuevo régimen contempla distintas sanciones para los adolescentes que cometan delitos.

 

 

Entre los principales puntos se encuentran:

 

  • Hasta 3 años de prisión para delitos considerados menores.

     

  • Hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, abuso o secuestro.

     

  • Un máximo de 20 años en casos excepcionales, según la gravedad del hecho.

     

Al mismo tiempo, la ley prohíbe las penas perpetuas o indefinidas para adolescentes.

 

Otro aspecto del nuevo régimen penal juvenil es la incorporación de medidas alternativas a la prisión. Entre ellas se incluyen: libertad asistida, amonestaciones, tareas comunitarias, programas educativos y capacitación laboral.

 

El objetivo, según el texto de la ley, es combinar sanciones penales con herramientas socioeducativas que permitan la integración del adolescente a la sociedad.

 

 

 

 

