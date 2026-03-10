21°
Pronóstico en Esquel: martes con cielo algo nublado y máxima de 26°C

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que este martes 10 de marzo la temperatura alcanzará los 26°C en Esquel. Se esperan vientos del sector oeste a una velocidad máxima de 22 km/h y cielo algo nublado.
El reporte meteorológico para este martes 10 de marzo indica una jornada con cielo algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura mínima se ubicará en los 8°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 26°C por la tarde.

 

Condiciones detalladas

 

  • Mañana: Cielo algo nublado con una temperatura de 8°C.

     

  • Tarde: Máxima de 26°C con nubosidad variable.

     

  • Noche: La temperatura descenderá hasta los 20°C.

     

Viento y visibilidad

 

El viento predominará del sector Oeste y Noroeste con velocidades constantes de entre 7 y 22 kilómetros por hora. No se prevén ráfagas que superen este rango, lo que mantendrá condiciones de calma ambiental en la zona urbana y alrededores. La visibilidad será normal.

 

