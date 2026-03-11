20°
11 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Sergio Sepiurka: "El vacunatorio VIP es uno de los capítulos más vergonzosos y aberrantes del último gobierno"

El dirigente radical se refirió al pedido presentado ante la Legislatura de Chubut para que se evalúe el apartamiento de Santiago Igón del directorio de la empresa energética provincial.
Por Redacción Red43

En declaraciones con RED43, el exconcejal de Esquel, Sergio Sepiurka, se refirió al pedido realizado por los referentes provinciales de la Unión Cívica Radical para que Santiago Igón sea apartado de su cargo en la Empresa Provincial de Energía del Chubut (EPECh), luego de que la Justicia ordenara avanzar a juicio oral en la causa conocida como “vacunatorio VIP”.

 

Sepiurka calificó ese episodio como “uno de los capítulos más vergonzosos y aberrantes del último gobierno” y señaló que en la provincia “se ha escrito una página de ese capítulo que lo tiene al diputado Igón como protagonista central”.

 

En ese contexto, remarcó que la situación judicial cambió luego de la apelación del fiscal Teodoro Nürnberg. “La Cámara de Casación decidió que los juicios orales tengan lugar y es obvio que ya es insostenible desde el punto de vista ético su permanencia en un cargo público que tiene aval legislativo”, expresó.

 

Sepiurka planteó que sería conveniente que la decisión se tome antes de que se dicte una sentencia. “En este momento sería deseable para toda la provincia que no esperen la condena que va a tener Igón y lo separen anticipadamente de su cargo”, afirmó.

 

Finalmente, Sepiurka indicó que esperan que el planteo sea considerado en el ámbito legislativo. “Eso es lo que estamos planteando y esperamos que los diputados se hagan eco de esta circunstancia”, sostuvo. También agregó: “La Justicia decidió no aceptar el pago de Igón a cambio de su inocencia. Habrá que ver si el partido de Igón quiere seguir pagando el precio de su inconducta”.

 

 

 

R.G.

 

