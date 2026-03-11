¿Querés probar de lo que soy capaz?: el violento que roció con nafta a su pareja y quiso prenderla fuego

Un hombre identificado por sus iniciales H.D.T. quedó con prisión preventiva tras ser imputado por graves hechos de violencia de género ocurridos en la ciudad de Trelew, en perjuicio de su pareja.

La medida fue dispuesta durante una audiencia de control de detención realizada en la Oficina Judicial, donde la procuradora de fiscalía Guadalupe Serafini presentó los detalles de la imputación y solicitó la apertura de la investigación penal.

Según expuso la fiscalía, el hecho ocurrió el 7 de marzo, minutos antes de las 6:40, en la vivienda donde la pareja convivía desde hacía aproximadamente seis meses.

Durante la discusión, el hombre habría agredido físicamente a la mujer y la amenazó con prenderla fuego. En ese contexto, tomó combustible, lo arrojó a su lado y encendió fuego para intimidarla, mientras le decía: “¿Querés probar de lo que soy capaz?”. Luego la roció con nafta y dejó la botella sobre sus piernas, amenazando con prenderla fuego a ella y también a la vivienda de su padre y al padre de su hija.

Según la acusación, posteriormente la tomó del cabello y le dio un golpe de puño en el rostro, para luego cerrar la puerta con llave, tomar un cuchillo y una manopla y exigirle que no gritara para evitar que los vecinos advirtieran lo que estaba sucediendo.

En un momento, la víctima logró escapar por una ventana y comunicarse con una cuñada, quien alertó al Comando Radioeléctrico. A partir de esa intervención, la fiscalía solicitó un allanamiento, que fue autorizado por la Justicia y permitió detener al acusado y secuestrar distintos elementos vinculados al hecho. La mujer fue asistida por personal médico y se constató que presentaba lesiones de diversa consideración.

El imputado fue acusado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas y privación ilegítima de la libertad, en carácter de autor, bajo lo establecido en el Código Penal y la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres.

Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de antecedentes de violencia psicológica, física y amenazas reiteradas, por lo que solicitó prisión preventiva por tres meses.

El juez Marcelo Nieto Di Biasse consideró acreditados los riesgos señalados por la fiscalía y resolvió imponer prisión preventiva por 15 días, plazo tras el cual se revisará la situación procesal del acusado.

El magistrado también destacó que será clave el resultado de pericias sobre las prendas que vestía la víctima, ya que si se confirma que fueron rociadas con combustible podría agravarse aún más la situación judicial del imputado. La investigación quedó a cargo de la fiscal general Claudia Ibáñez, mientras continúan las medidas de prueba en el marco del proceso penal.