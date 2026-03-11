Valle Chico espera para hoy los permisos de Camuzzi para habilitar el avance en el gas

Iván Pereira, gerente de la UEPROMU, explicó los avances en los lotes de Valle Chico y las gestiones para la habilitación de los servicios.

La traza incluye obras cloacales: “Ayer se pudo avanzar en la traza definitiva del caño. Por la topografía del lugar se tenía que trabajar in situ en algunas cuestiones técnicas”, explicó, así como el detalle del delineado de las calles: “Se verificó el ancho de la calle. Hoy tenemos un ancho de calle que no es el reglamentario así que lo llevamos a un ancho reglamentario”.

Respecto a la instalación de gas: “Estamos a la expectativa en el día de hoy que Camuzzi ya nos dé los permisos definitivos para poder avanzar. Había un trámite administrativo pendiente que lo realizamos en el mes de enero, que es la publicación de la obra, nos piden que esa publicación cumpla cierta cantidad de días por un registro de oposición y demás cuestiones”.

Pereira es optimista en el nuevo paso de la consolidación de los lotes para los vecinos: “Creemos que los plazos ya se cumplieron, del ENARGAS nos contestaron que aún faltan unos días, pero ya hay la expectativa de que nos den el permiso para poder obtener el inicio de la obra”.

https://www.red43.com.ar/nota/2026-3-9-13-47-56-la-familia-esta-esperando-vecinos-celebraron-la-adjudicacion-de-lotes-en-valle-chico

SL