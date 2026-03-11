El incendio está contenido: continúa el monitoreo de puntos calientes en el Parque Nacional Los Alerces

Ariel Rodríguez, interventor del Parque Nacional Los Alerces, brindó un panorama detallado sobre la situación actual del fuego en la región, calificando esta temporada de verano como un desafío sin precedentes al afirmar que "ha sido un año, un verano por lo menos, súper complicado". Actualmente, los focos denominados La Tapera y Puerto Café se mantienen bajo el estado de contenidos, una distinción técnica necesaria frente al concepto de control total. Rodríguez explicó que, a pesar de que el perímetro principal no avanza, la persistencia de troncos de gran tamaño que combustionan internamente genera nuevas columnas de humo cuando las temperaturas se elevan. Al respecto, el funcionario señaló que "la realidad es que siguen apareciendo humos cuando pasan los días de alta temperatura; hace que se activen algunos troncos grandes que evidentemente el fuego estaba corriendo por dentro".

Para enfrentar este escenario, el personal del parque lleva casi veinte días abocado a la detección sistemática de puntos calientes mediante el uso de tecnología avanzada. Un medio aéreo equipado con una cámara de 360 grados y sensores térmicos realiza sobrevuelos diarios para identificar coordenadas precisas y desplegar a los combatientes a la mañana siguiente. El operativo ha entrado en una fase donde el recurso humano se concentra en las fuerzas locales, habiendo finalizado el apoyo de delegaciones externas. "Toda la gente que está trabajando en el lugar hoy por hoy es de Parques Nacional Los Alerces en particular y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego; ya no tenemos gente de afuera", confirmó el interventor sobre la actual configuración del despliegue en terreno.

Rodríguez subrayó que, aunque el déficit hídrico persiste, el inicio de las heladas matutinas está colaborando significativamente en el enfriamiento del terreno. No obstante, la mirada está puesta en el mediano plazo para garantizar la recuperación del ecosistema. "Esperamos que este invierno sea importante, que sea un buen invierno, que sea nevador, que cargue de nieve la cordillera y alimente nuevamente los cursos de agua que son claves", manifestó, remarcando que la escasez de agua "ha sido terrible para esta temporada". El trabajo con teledetección continuará siendo el eje central para asegurar que los puntos calientes remanentes no den lugar a nuevos focos activos.

E.B.W.