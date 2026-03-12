Fin de semana con charlas, música, feria cultural y cine en el Melipal

La Subsecretaría de Cultura de Esquel dio a conocer la agenda de propuestas culturales previstas para este fin de semana en la ciudad, con actividades que abarcan charlas, música, feria cultural y cine.

Entre las convocatorias vigentes, desde el área informaron que la Orquesta Pu Pichikeche se encuentra buscando cubrir cargos para lenguaje musical y para acordeón.

Las actividades comenzarán el viernes 13 con la charla-encuentro “Después de la marea, ontologías vivenciales frente al declive moderno occidental”, a cargo de Diego Viegas. El encuentro será a las 20:00 hs en el Centro Cultural Melipal, con una entrada de 5.000 pesos.

En el marco de las actividades por el 8M, ese mismo día a las 21:00 hs se presentará Leila Cherro, junto a la artista invitada Merlina Ilundain, también en el Melipal. En este caso, la entrada será libre y gratuita.

El sábado 14 se desarrollará la primera edición de la feria cultural “Nuestros Saberes”, una propuesta que reunirá a instituciones educativas, espacios culturales independientes y talleres de la ciudad para mostrar su oferta de formación artística.

Desde Cultura indicaron que participarán más de 20 instituciones, además de los talleres municipales, los talleres Pertenecer, TANFI y otros espacios autogestivos. La feria podrá visitarse entre las 15:00 y las 20:00 hs en el Centro Cultural.

Durante la jornada también habrá intervenciones artísticas de danza, música y teatro, breves charlas de las instituciones participantes y una feria de artesanos en la Plaza del Cielo, si las condiciones climáticas lo permiten.

El domingo 15 comenzará un nuevo ciclo de cine organizado por la Academia de Danzas de Clara Dixon, dedicado a películas vinculadas al ballet. La primera proyección será “Cinderella”, con un espacio posterior de intercambio y comentarios.

Además, continúan abiertas al público varias muestras en el Centro Cultural Melipal durante el mes de marzo, entre ellas la muestra colectiva por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8M), la exposición fotográfica “Distancias Conectadas” de Upami y la sexta muestra cordillerana de artesanías Cultura Viva. Desde la Subsecretaría invitaron a la comunidad a acercarse y participar de las distintas propuestas culturales previstas para estos días.

