Trelew: estudiantes participaron de la jornada “Malvinizando Chubut”

La iniciativa, impulsada por la Legislatura del Chubut, busca acercar testimonios directos del conflicto del Atlántico Sur y fortalecer la transmisión de valores y memoria histórica entre las nuevas generaciones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la jornada “Malvinizando Chubut”, impulsada por la Legislatura del Chubut, estudiantes de las Escuelas Secundarias Nº 712 y Nº 714 de Trelew participaron de un encuentro con veteranos de la Guerra de Malvinas y especialistas en la temática, quienes compartieron sus experiencias y reflexiones sobre el conflicto de 1982.

 

La actividad se realizó en instalaciones de la institución educativa ‘Santiago Estrada’, de esa ciudad y formó parte de una agenda provincial que busca mantener vigente la memoria de la Gesta y promover el conocimiento de la historia reciente entre los jóvenes.

 

 

 

Testimonios y experiencias en primera persona

 

Durante la jornada, los estudiantes pudieron dialogar con los veteranos de guerra capitán de navío José Arca y capitán de navío Alberto Philippi, quienes relataron sus misiones aéreas durante el conflicto, particularmente las operaciones desarrolladas en el estrecho de San Carlos el 21 de mayo de 1982.

 

También participaron el docente Carlos Gigliotti, autor de “Bravo 25, un puñado de valientes” y el profesor Carlos Mackevicius, integrante del equipo de Formación y Capacitación de la Dirección "Gesta de Malvinas" del Senado de la Nación, junto al periodista y corresponsal de guerra Nicolás Kasanzew - hoy a cargo de la Dirección “Gesta de Malvinas” del Senado de la Nación-, quien destacó la importancia de transmitir a las nuevas generaciones los valores que surgieron de la experiencia de los combatientes.

 

En ese sentido, subrayó que “los héroes son los portadores y transmisores de valores como el coraje, el amor al prójimo y el desprendimiento”, y sostuvo que compartir estos testimonios permite acercar a los jóvenes a una comprensión más completa de lo ocurrido durante el conflicto del Atlántico Sur.

 

 

 

Una propuesta para fortalecer la memoria y la soberanía

 

La actividad forma parte de una agenda que se inició durante la mañana del martes en Rawson, en la Honorable Legislatura del Chubut, y continuó hasta este 11 de marzo en Trelew y Puerto Madryn, con el objetivo de acercar a la comunidad educativa y al público en general el testimonio de protagonistas directos de la Gesta de Malvinas.

 

La propuesta busca fortalecer el trabajo pedagógico en torno a la memoria histórica, la identidad nacional y el reclamo permanente de soberanía argentina sobre las Islas, promoviendo el encuentro entre los estudiantes y protagonistas de la historia reciente.

 

Desde el Ministerio de Educación de la Provincia se destacó la importancia de este tipo de espacios de intercambio, que permiten a los jóvenes escuchar testimonios directos, reflexionar sobre el pasado reciente y reconocer el valor del compromiso y la memoria colectiva en la construcción de ciudadanía.

 

 

 

R.G.

 

