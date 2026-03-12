15°
Jueves 12 de Marzo de 2026
ATE anunció un paro en aeropuertos que podría afectar vuelos en todo el país

La medida será realizada por trabajadores de la ANAC entre el 18 y el 24 de marzo en reclamo por aumentos salariales que, según el gremio, aún no fueron abonados.
Por Redacción Red43

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro que podría afectar vuelos comerciales en todo el país entre el 18 y el 24 de marzo. La medida será llevada adelante por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en más de 27 aeropuertos.

 

Según informó el gremio, el reclamo se debe al incumplimiento de acuerdos salariales que habían sido pactados con las autoridades pero que todavía no se concretaron.

 

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que “el Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”.

 

El paro se realizará en dos franjas horarias, de 9 a 12 y de 17 a 20, por lo que podrían registrarse demoras o cancelaciones en distintos vuelos. Durante esos horarios solo se garantizarán servicios sanitarios, humanitarios y oficiales.

 

Desde el sindicato señalaron que la medida fue definida en asambleas ante la falta de avances en la negociación y pidieron que las aerolíneas informen con anticipación a los pasajeros sobre posibles cambios en los vuelos.

 

 

 

R.G.

 

