Pogliano: “La coparticipación no puede seguir atada a cifras de hace 30 años”

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, respaldó la iniciativa del gobernador Alberto Weretilneck para modificar el sistema de coparticipación provincial y planteó que la normativa actual quedó desfasada frente a la realidad demográfica y económica de los municipios.

El jefe comunal sostuvo que la discusión apunta a “modernizar, agilizar y brindar equidad” en la distribución de recursos, ya que los parámetros vigentes se basan en información que tiene más de tres décadas.

Según explicó, la ley actual toma datos poblacionales de 1991 y registros de recaudación de fines de los años 80, lo que, a su entender, ya no refleja el crecimiento ni la dinámica económica de muchas localidades de Río Negro.

Un esquema que busca actualizar los criterios

Pogliano detalló que la propuesta de reforma mantiene la estructura general de reparto, pero plantea actualizar los indicadores con información más reciente.

El planteo que se discute incluye:

20% de la coparticipación distribuido en partes iguales entre todos los municipios.

40% en función de la población , utilizando datos censales más actuales.

40% según la recaudación de cada jurisdicción, tomando los últimos tres años y no registros de fines de los años 80.

Para el intendente, una normativa basada en cifras tan antiguas “no puede seguir aplicándose en 2026”, ya que la provincia cambió sustancialmente en términos demográficos y económicos.

Compensaciones para municipios afectados

En diálogo con la prensa, Pogliano también indicó que el gobernador se comprometió a establecer mecanismos de compensación para las localidades que pierdan recursos con el nuevo esquema.

Según expresó, la intención es evitar que la reforma genere “ganadores y perdedores”, garantizando un período de transición que permita sostener el funcionamiento de los municipios.

“Poder lograr una ley que se ajuste a la realidad y que además contemple compensaciones para quienes tengan una merma en sus ingresos es importante para todos”, afirmó.

Debate que apunta al futuro

La discusión por la coparticipación municipal en Río Negro se reabre después de años sin modificaciones estructurales. Para Pogliano, actualizar la ley es un paso necesario para que el reparto de fondos refleje la realidad actual de las ciudades.

El intendente sostuvo que ningún municipio puede sostener indefinidamente un sistema basado en estadísticas de hace más de 30 años y que la reforma debería apuntar a equilibrar el federalismo, la equidad y la realidad económica de cada localidad.





O.P.