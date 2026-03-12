Controles anuales: el escudo principal contra el glaucoma

El glaucoma constituye un grupo de más de sesenta afecciones oculares que provocan un daño progresivo en el nervio óptico, el cual es fundamental para transmitir la información visual al cerebro. Esta patología es frecuentemente denominada como el ladrón silencioso de la visión debido a que no suele presentar síntomas ni dolor en sus etapas iniciales, lo que deriva en que muchos pacientes busquen ayuda profesional cuando el deterioro del campo visual ya es significativo. Actualmente se estima que más de ochenta millones de personas conviven con esta condición en todo el mundo y las proyecciones indican que la cifra continuará en aumento durante las próximas décadas debido al envejecimiento de la población.

La presión intraocular elevada se mantiene como el principal factor de riesgo, aunque también influyen antecedentes familiares, la diabetes y la hipertensión arterial. Los especialistas recalcan que los familiares directos de un paciente con glaucoma tienen hasta diez veces más probabilidades de desarrollar la enfermedad, por lo que el control anual es indispensable. Aunque la pérdida de visión generada por el daño al nervio óptico no se puede recuperar, un diagnóstico oportuno permite iniciar tratamientos mediante gotas, láser o cirugías que logran frenar el avance de la patología y preservar la calidad de vida de las personas afectadas.

En el marco de esta efeméride, diversas instituciones de salud en Argentina impulsan campañas de detección gratuita que incluyen la toma de presión ocular y el examen del fondo de ojo. Estas jornadas buscan concienciar a la sociedad sobre la necesidad de realizar chequeos oftalmológicos regulares a partir de los cuarenta años, ya que la detección temprana es la única herramienta efectiva para evitar la ceguera total. La educación sobre los factores de riesgo y la adherencia a los tratamientos médicos son pilares fundamentales para combatir una enfermedad que, de no ser tratada a tiempo, puede cambiar drásticamente el futuro visual de cualquier individuo.

E.B.W.